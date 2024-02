Porté par son duo Bellingham-Vinicius, le Real Madrid a écrasé Gérone 4-0 lors du choc de la 24e journée de la Liga. Le Real porte son avance au classement à 5 points.

Real Madrid – Girona 4-0 LaLiga, 24ème journée, Saison 23/24 10.02.2024

Déjà victorieux à l'aller (3-0), le club merengue a signé une nouvelle démonstration collective et ramené à la réalité le petit club catalan, qui espérait s'offrir dans la capitale le droit de continuer à rêver d'un premier titre de champion d'Espagne.

Relégué à cinq longueurs de son adversaire du soir après cette deuxième défaite de la saison, Gérone devra désormais réaliser un sans-faute et espérer des faux-pas du Real, pour éventuellement devenir le premier club à dérober la couronne aux trois grands d'Espagne (Real Barça, Atlético) depuis Valence il y a vingt ans. Vinicius Junior a parfaitement lancé les siens des vingt mètres (6e, 1-0) avant que le «Pichichi» Jude Bellingham ne s'offre un doublé (36e, 54e).

Visiblement touché à une cheville, le milieu anglais a quitté le terrain sous une ovation du Bernabéu et Rodrygo a ajouté un quatrième but quelques minutes plus tard (61e, 4-0).

ats