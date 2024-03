Dans un entretien accordé ce vendredi au journal espagnol «Mundo Deportivo», le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a assuré ne «pas envier du tout» la signature imminente de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Kylian Mbappé quittera au terme de la saison le PSG. IMAGO

Après avoir annoncé son départ du Paris Saint-Germain au terme de la saison, Kylian Mbappé devrait s'engager avec Real Madrid l'été prochain. Selon le quotidien espagnol «Marca», le contrat entre l’attaquant français et le club madrilène aurait même déjà été signé il y a quelques semaines. Rien n'a toutefois été officialisé.

Dans une interview accordée au quotidien espagnol «Mundo Deportivo», le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a été invité à donner son avis sur sur la probable signature du champion du monde 2018 chez le grand rival. Le patron du Barça est-il envieux ? «Pas du tout, pas du tout, a-t-il assuré. En plus, je ne sais pas s’ils le feront ou non. On verra».

Et de poursuivre : «Là, ils ont un problème. Il faut vendre un joueur (si Mbappé arrive), non ? Car ils ne vont pas jouer tous les deux (avec Vinicius) au même endroit et ce sont aussi des joueurs très importants, très chers. En parlant de chiffres, ça va créer du désordre dans le vestiaire. Ce n’est pas un cadeau». Des déclarations qui sentent bon la jalousie.

Mauvaise foi ou pas, le dirigeant catalan n'a en tout cas pas manqué l'occasion d’envoyer une énième pique à «La Maison Blanche».