Le Real Madrid a dominé Villarreal 4-1 dimanche et se retrouve provisoirement seul en tête de la Liga avant la rencontre de clôture de la 17e journée qui opposera lundi soir Gérone, 2e à un point, à Alavés.

Le succès permet aussi aux Madrilènes, avec 42 points, de creuser l'écart sur le FC Barcelone (35 pts), tenu en échec la veille à Valence (1-1), et de l'Atlético Madrid (34 pts), battu à Bilbao (2-0)

Les Madrilènes n'ont pas fait dans le détail et ont ouvert le score dès la 25e minute par Jude Bellingham, sur une passe lumineuse de Luka Modric, l'Anglais inscrivant ainsi son 13e but de la saison et confortant sa place de meilleur buteur du championnat. Le Real a vite alourdi le score grâce à un but de Rodrygo (37e), validé par la VAR.

Carlo Ancelotti, l'entraîneur de la maison blanche avait toutefois déploré juste avant la sortie sur blessure, apparemment au genou, de David Alaba à la 35e minute, venant peupler encore davantage l'infirmerie des Merengues.

Les deux équipes se séparaient sur ce score de deux buts à zéro en faveur du Real à la mi-temps mais Villarreal redressait la tête à la reprise en marquant par José Luis Morales à la 54e.

Brahim Diaz remettait toutefois les pendules à l'heure dix minutes plus tard (64e) en marquant à la suite d'une belle série de feintes qui trompaient la défense de Villarreal et son portier Filip Jörgensen.

Modric crucifiait ses adversaires du jour en inscrivant le 4e but des Madrilènes moins de quatre minutes plus tard (68e) avec une balle rasante.

Bellingham, averti pour un mauvais geste sur Ilias Akhomach, est sorti sous les ovations du public de Bernabeu à la 78e, remplacé par Dani Ceballos.

L'international français Aurélien Tchouaméni, de retour de blessure, a également fait son entrée en remplacement d'un Toni Kroos, assez anonyme depuis le début de la rencontre.

Le match se tendait dans les dernières minutes, Etienne Capoue écopant d'un carton pour une faute sur Ceballos mais le Real pouvait revenir aux vestiaires avec la satisfaction du travail bien fait et un petit point d'avance sur Gérone.