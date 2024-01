Auteur d’une réussite autant magnifique qu’improbable, Jesús Areso a offert la victoire à Osasuna de la plus belle manière dimanche contre Getafe lors de la 21e journée de Liga.

LaLiga : il inscrit le but de la victoire dans un angle impossible
22.01.2024

Jesús Areso ne risque pas d’oublier la première réussite de sa carrière au plus haut niveau. Introduit à la 73e minute alors que son équipe venait de gaspiller une avance de deux buts contre Getafe, le latéral droit d’Osasuna a joué les héros en offrant les trois points (3-2) à ses couleurs en fin de match. Et de quelle manière !

Au duel avec un adverse proche du poteau de corner (80e), l’Espagnol de 24 ans est parvenu à armer une frappe dans un angle impossible. Celle-ci a alors lobé le portier David Soria pour finir sa course au fond des filets, avec l’aide du second poteau. Ce chef-d’oeuvre a fait soulever les foules et provoqué l’hystérie dans le stade El Sadar.

Grâce à ce geste fou, Osasuna, désormais 11e au classement, signe un troisième succès en quatre sorties en championnat et revient ainsi à un point de son adversaire dominical (10e). Areso, quant à lui, vient sans doute d’inscrire son nom à la liste des candidats pour le prix Puska, récompensant le plus beau but de la saison.