Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, a déploré mercredi «une grande confusion» dans l'arbitrage en Ligue 1, qu'il juge «totalement différent d'un match à l'autre», et a demandé «plus de cohérence».

AFP Gregoire Galley

«L'arbitrage, c'est une question compliquée. C'est un des métiers les plus difficiles du foot et qu'il faut respecter. Je ne vais pas me plaindre de telle ou telle situation, mais j'ai vu beaucoup de choses que j'ai trouvées surprenantes, dans nos matches et dans d'autres», a déclaré en préambule le président marseillais.

«Mais c'est quelque chose qu'on doit mettre sur la table. Il y a une grande confusion. En Coupe d'Europe, tu comprends parfaitement l'arbitrage que tu vas avoir. Mais dans ce championnat, je ne comprends pas comment on est arbitré. Je ne comprends pas la tendance, l'arbitrage est totalement différent d'un match à l'autre», a ajouté Longoria.

«Je ne parle pas d'une bonne ou d'une mauvaise décision. Je parle de cohérence d'un match à l'autre, comme pour l'utilisation de la VAR, qui change d'un match à l'autre. Il faut plus de cohérence», a encore demandé le président marseillais.

«En ce moment, je ne comprends rien. Ce que je condamne, c'est le manque de décisions égales. Il y a encore un an et demi, je crois qu'il y avait une cohérence», a ajouté Longoria.

Depuis le début de saison, cinq cartons rouges ont déjà été distribués à des joueurs de Marseille. Plusieurs décisions ont été contestées par des dirigeants marseillais, dont plusieurs (Longoria, son conseiller sportif Medhi Benatia, le coordinateur Aziz Mady Mogne) ont été sanctionnés par la commission de discipline.

«Tous nos dirigeants ont été sanctionnés, moi le premier. Moi c'était après le match contre Angers et je vais vous dire ce que j'ai dit. J'ai dit +tu n'as pas le niveau, tu subis trop la pression, my friend+. C'est tout. J'ai entendu d'autres dirigeants parler de honte ou dire que l'arbitre avait le maillot d'une des équipes, mais on est les seuls sanctionnés. Ce manque de cohérence, je ne l'accepte pas non plus», a déclaré Longoria.