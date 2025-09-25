  1. Clients Privés
Achraf Hakimi, joueur du PSG «Je sais que ce dont on m'a accusé est un mensonge»

Nicolas Larchevêque

25.9.2025

Le défenseur du PSG et du Maroc, Achraf Hakimi, accusé de viol par une femme et contre qui un procès a été requis, a dénoncé un «mensonge» et dit avoir «l'esprit tranquille».

Agence France-Presse

25.09.2025, 16:08

«Je sais que ce dont on m'a accusé est un mensonge», a affirmé l'international marocain lors d'une interview pour l'émission «Clique» sur Canal+, dont un extrait a été diffusé mercredi soir. «Je sais que je n'ai rien fait et que je ne ferais jamais ça», a poursuivi le joueur de 26 ans qui a assuré avoir «toujours été à la disposition de la police». «Aujourd'hui, j'ai l'esprit tranquille (...) On espère que la vérité éclatera bientôt», a assuré Hakimi, qui répondait en espagnol aux questions de Mouloud Achour.

Achraf Hakimi dans la tourmente. Un procès pour viol requis contre le joueur du PSG

Achraf Hakimi dans la tourmenteUn procès pour viol requis contre le joueur du PSG

Le 1er août, le parquet de Nanterre a requis le renvoi devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine du footballeur pour le viol d'une jeune femme en février 2023. Cette dernière affirme avoir subi des attouchements non consentis puis un viol au domicile de M. Hakimi dont elle avait fait la connaissance sur le réseau social Instagram. Il appartient désormais à un juge d'instruction de décider si un procès doit ou non se tenir.

«Hakimi tente d’allumer un contre-feu»

Dans son interview à «Clique», Achraf Hakimi évoque le «chantage» auquel sont fréquemment exposés les footballeurs professionnels, un argument balayé par l'avocate de la partie civile, Rachel-Flore Pardo. «L’enquête et l’information judiciaire ont permis de réunir tous les éléments nécessaires à la caractérisation du crime de viol subi par ma cliente», a réagi jeudi le conseil auprès de l'AFP.

«Rien dans ce dossier ne permet de caractériser la moindre tentative de chantage», a ajouté Me Pardo. Selon elle, «M. Hakimi tente d’allumer un contre-feu auquel on est habitué dans les affaires de violences sexuelles. Mais ça ne tient pas.»

Joueur phare du PSG, Achraf Hakimi a été élu vice-capitaine du club selon une source proche du vestiaire, un rôle qu'il occupait déjà la saison dernière. Interrogé samedi en conférence de presse pour savoir si ce rôle était problématique en raison d'un possible procès, l'entraîneur Luis Enrique n'a pas souhaité répondre.

