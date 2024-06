L'OM a officialisé samedi soir l'arrivée de l'entraîneur Roberto De Zerbi, qui a promis «d'aider le club à retrouver le rang que Marseille mérite». L'Italien s'est engagé pour trois ans.

L’Olympique de Marseille annonce la signature de 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 au poste d’entraîneur. ✍️



Le technicien italien 🇮🇹 s’est engagé pour trois ans avec le club olympien. 🔵⚪️ #DeZerbiEstOlympien



Plus d’infos 👉 https://t.co/EtsN4W7bc0 pic.twitter.com/k2uBgVLO8w — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 29, 2024

«J'éprouvais un désir très fort de rejoindre ce club. L'histoire et le prestige qui entourent l'OM, la passion et la ferveur de ses supporters, le sérieux et l'enthousiasme que m'ont témoignés» les dirigeants, a énuméré De Zerbi, 45 ans, dans un communiqué.

