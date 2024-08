Si Wissam Ben Yedder a inscrit 118 buts en 201 rencontres pour Monaco, dont il a longtemps été capitaine, son départ, acté en fin de saison dernière, ouvre une nouvelle ère en Principauté, dès la réception de Saint-Etienne, samedi.

Denis Zakaria est très proche de son entraîneur Adi Hütter qu'il a connu aux Young Boys de Berne, puis à Mönchengladbach. IMAGO/AFLOSPORT

AFP Gregoire Galley

Ben Yedder fait partie de l'histoire de l'AS Monaco. Buteur très régulier en Ligue 1 (successivement 18, 20, 25, 19 et 16 réalisations pour chaque saison, en 164 matches de L1), celui qui était chargé de succéder à Radamel Falcao est devenu, pour un long moment désormais, le 2e meilleur buteur du club, derrière l'incomparable Delio Onnis (223 buts toutes compétitions confondues).

«Oui, Wissam a marqué l'histoire du club, mais c'est du passé», annonce le directeur général Thiago Scuro, l'homme qui a rapidement mis un terme aux prémices de discussions avec le joueur pour une éventuelle prolongation.

Ben Yedder, qui n'a jamais disputé la Ligue des champions avec Monaco, a d'ailleurs quitté le club en catimini fin mai, au terme d'une saison assombrie par des accusations de viol, pour des faits remontant à juillet 2023, pour lesquels il est mis en examen et reste soumis à un contrôle judiciaire, après avoir versé une caution de 900.000 euros et passé deux jours en garde à vue. Au terme aussi d'une saison où son entraîneur, Adi Hütter, avait déjà commencé à le mettre sur le banc.

«Je préfère plusieurs buteurs»

«Il a beaucoup marqué, mais l'entraîneur que je suis, préfère avoir plusieurs buteurs plutôt que d'être dépendant d'un homme à 30 buts, explique ce dernier. C'est une menace supplémentaire pour l'adversaire. La saison dernière, c'est ce que nous avons mis en place et c'est ce qui s'est passé.»

Aux 16 buts de «WBY» en L1, se sont ainsi agrégés neuf autres de Takumi Minamino, sept de Folarin Balogun et de Maghnes Akliouche, et six d'Aleksandr Golovin. Tous sont restés.

Hûtter peut, en plus, compter sur le puissant Breel Embolo, blessé toute la saison dernière et qu'il considère comme une vraie recrue. Mais aussi sur le très prometteur George Ilenikhena, jeune recrue de 17 ans.

«Monaco n'a jamais dépendu d'un seul joueur», poursuit Scuro. «Aujourd'hui, on en a de très bons capables de jouer dans cette position de buteur. Surtout, notre style de jeu permet l'émergence de buteurs dans toutes les zones du terrain. Nous sommes convaincus que c'est l'aboutissement d'un travail collectif, quelles que soient les individualités.»

Zakaria capitaine plébiscité

Monaco a également perdu son capitaine avec Ben Yedder. Mais la saison dernière aussi une transition s'était déjà effectuée progressivement. Hütter et Scuro avaient mis en place un groupe de capitaines qui œuvraient collectivement dans les discussions. Outre Ben Yedder, il y avait Youssouf Fofana, en instance de départ pour l'AC Milan, Denis Zakaria, puis Thilo Kehrer dès janvier.

«Wissam était capitaine quand nous sommes arrivés, Adi (Hütter) a décidé de continuer avec lui, explique Scuro. Mais d'autres joueurs participaient aux discussions et à la prise de certaines décisions. Le changement a été très naturel. Denis (Zakaria) était déjà impliqué.»

Zakaria est très proche de Hütter qu'il a connu aux Young Boys de Berne, puis à Mönchengladbach. «Au club, il y a l'unanimité sur le fait qu'il devienne capitaine», souligne l'entraîneur, avant de poursuivre: «Son attitude dans les vestiaires nous a vraiment impressionnés quand il est arrivé la saison dernière. Outre le fait d'être à un poste-clé, il a de l'expérience, il parle plusieurs langues, il est sérieux, et c'est un très bon joueur. J'aime qu'il y ait une bonne connexion avec le capitaine».

Vu la complicité entre l'entraîneur autrichien et l'international suisse, cette connexion sera forcément meilleure qu'avec l'ancien buteur. Reste désormais aux Monégasques à montrer sur le terrain que la page Ben Yedder est définitivement tournée.