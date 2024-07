L'ancien attaquant italien Fabrizio Ravanelli, qui a joué à l'OM de 1997 à 1999, retrouve le club marseillais. Il le rejoint en tant que conseiller institutionnel et sportif, a annoncé l'OM.

L’OM est heureux d’annoncer le retour de Fabrizio Ravanelli à l’Olympique de Marseille. L’ancien attaquant olympien revient au club en tant que conseiller institutionnel et sportif.



«Fort de son expérience et de sa connaissance du club, il aura notamment pour mission de représenter l'OM et le président Pablo Longoria, dont il sera un relais privilégié au quotidien en interne et en externe, y compris auprès des instances nationales et internationales», a écrit l'OM dans un communiqué.

La saison dernière, Ravanelli avait déjà accompagné la direction marseillaise lors de plusieurs déplacements européens, notamment à Villarreal ou Lisbonne.

«Renforcement institutionnel»

«Son retour à l'OM s'inscrit dans le cadre du renforcement institutionnel et structurel du club, que nous avons entrepris, en nous appuyant notamment sur les valeurs qui ont contribué à forger l'histoire et la renommée de l'Olympique de Marseille», a expliqué Pablo Longoria, cité dans le communiqué.

«L'OM et ses supporters représentent assurément l'une des plus belles pages de ma carrière et je reviens à Marseille avec enthousiasme afin de mettre mon expérience au service de l'Institution et du président Longoria», a de son côté déclaré l'ancien avant-centre.

L'arrivée de Ravanelli renforce la présence italienne à l'OM, puisque le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi est lui aussi italien, comme l'ensemble de son staff.

