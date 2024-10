«Repose en paix Abdelaziz» - Un ancien de l'OM décède à 35 ans

L'ancien footballeur international marocain Abdelaziz Barrada est décédé à l'âge de 35 ans, ont annoncé jeudi l'Olympique de Marseille et le Paris SG, deux clubs où il avait évolué.

«Repose en paix Abdelaziz. L’Olympique de Marseille a appris avec tristesse le décès de son ancien joueur et international marocain Abdelaziz Barrada. Arrivé à l’été 2014, le milieu offensif a porté les couleurs de l’OM durant deux saisons. Le club tient à présenter ses plus sincères condoléances à sa famille et s’associe à la douleur de ses proches», a écrit l'OM sur son compte X.

«C’est avec une grande tristesse que le Paris Saint-Germain a appris ce jeudi soir le décès de Abdelaziz Barrada, international marocain, formé au Club. À sa famille et ses proches, le Paris Saint-Germain présente ses plus sincères condoléances», a de son côté écrit le PSG sur le même réseau social.

Né en France et formé au PSG, Barrada avait débuté sa carrière professionnelle en Espagne à Getafe. Il a ensuite fait l'essentiel de sa carrière dans le Golfe, en dehors de ses deux saisons marseillaises.

Ce milieu offensif doué techniquement a également porté le maillot de la sélection marocaine à 28 reprises.

«Le défunt, qui est décédé jeudi 24 octobre 2024, avait porté le maillot de l’équipe nationale à plusieurs reprises en plus d’avoir évolué dans plusieurs clubs de championnats européens et arabes», a réagi la fédération marocaine, adressant ses condoléances à «ses proches et à toute la famille du football national».