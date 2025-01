Le Paris Saint-Germain a battu Saint-Etienne (2-1) dimanche en clôture de la 17e journée de Ligue 1. Un doublé rapide d'Ousmane Dembélé a permis au leader de garder à bonne distance ses poursuivants Marseille et Monaco.

Ousmane Dembélé a inscrit un doublé dimanche avec le PSG. KEYSTONE

AFP Nicolas Larchevêque

Les 9e et 10e buts de la saison en championnat de l'international français (13e et 23e sur pénalty) redonnent au PSG (43 points) sept longueurs d'avance sur l'OM et 12 unités sur l'ASM.

Saint-Etienne, en dépit d'une réduction du score sur un superbe coup franc de Zuriko Davitashvili (64e), reste englué en bas de tableau (16e, 16 pts).