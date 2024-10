Ipswich Town, actuel 17e de Premier League, devra se passer pendant plusieurs semaines des services de son défenseur Axel Tuanzebe. L'ancien joueur de Manchester United s'est en effet gravement blessé au pouce, non pas en match, mais dans sa cuisine, comme le rapporte le «Daily Mail».

Axel Tuanzebe a bien failli perdre son pouce. IMAGO

blue Sport Clara Francey

Le défenseur d'Ipswich Town - de retour cette saison en Premier League après 22 ans d'attente - Axel Tuanzebe va manquer un mois de compétition pour une raison pour le moins surprenante : le Congolais de 26 ans s'est gravement blessé en réalisant une tâche ménagère.

Un verre s'est en effet brisé alors qu'il faisait la vaisselle et l'un des éclats a profondément lacéré le pouce de l'ancien joueur de Manchester United. Conduit en urgence à l'hôpital, le malheureux a pu être opéré à temps et a ainsi évité l'amputation.

«C'est un accident très malheureux. Il a été opéré et sera absent pendant un certain temps. Il ne sera pas là durant quelques semaines, voire plus. Il y a encore des discussions avec les spécialistes », avait expliqué samedi son entraîneur Kieran McKenna après la défaite de son équipe contre West Ham (4-1).

Avant Tuanzebe, d’autres joueurs ont connu des blessures improbables. On se souvient notamment de Philippe Mexès qui avait manqué trois matches avec l'AC Milan pour avoir passé trop de temps sous une lampe UV ou encore du gardien espagnol Santiago Canizares qui s'était sectionné un tendon du pied quelques semaines avant la Coupe du monde 2002 en tentant d'amortir la chute de son flacon de parfum.