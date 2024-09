Les projecteurs se tournent inhabituellement lundi vers la troisième division anglaise et son «derby hollywoodien». Celui-ci oppose le Birmingham City de Tom Brady, légende américaine de la NFL, au Wrexham de Ryan Reynolds, vedette de cinéma et co-propriétaire du club gallois.

Depuis l’arrivée de Rob McElhenney et Ryan Reynolds, Wrexham vit un conte de fées. IMAGO/PA Images

AFP Nicolas Larchevêque

Les deux stars seront-elles dans les tribunes de St Andrew's, un lundi soir de mi-septembre? La venue du leader de «League One» (D3 anglaise), Wrexham, constitue en tout cas une affiche très commentée, diffusée en direct sur Sky Sports.

L'acteur et producteur Ryan Reynolds, connu pour son rôle de super-héros déjanté Deadpool, co-détient depuis 2020 le club visiteur en compagnie de Rob McElhenney, autre visage bien connu de Hollywood. Tom Brady, un des plus grands «quarterbacks» de l'histoire du football américain, est quand à lui actionnaire minoritaire de Birmingham City.

«C'est le derby de Hollywood ! Il y a tellement de paillettes et de glamour autour», s'est emballé Don Goodman, commentateur sur Sky Sports. «Cela attire les regards du monde entier sur les divisions inférieures du football anglais», s'émerveille l'ex-attaquant de Sunderland notamment.

Pour rajouter un peu de piment avant le choc de lundi, opposant deux équipes invaincues cette saison, chaque camp a gentiment provoqué l'autre sur les réseaux sociaux, avec ses stars «américaines» accaparant les premiers rôles.

Success story à Wrexham

La dynamique récente des deux clubs penche nettement en faveur de Wrexham, à la fois sportivement et médiatiquement. Le rachat surprise par le binôme Reynolds-McElhenney a fait l'objet d'une série documentaire intitulée «Welcome to Wrexham» (Bienvenue à Wrexham) qui a permis au club gallois, jusqu'alors méconnu, d'acquérir une renommée internationale.

Les «Red Dragons» ont prolongé l'histoire à succès sur le terrain en passant de la National League (cinquième division), semi-professionnelle, à la League One (troisième division) avec deux promotions consécutives. A l'inverse, Birmingham a connu la période la plus sombre de son histoire récente depuis son rachat à l'été 2023 par le groupe Knighthead de l'Américain Tom Wagner, un proche de Brady.

Le septuple vainqueur du Superbowl a apporté plus de lumière que d'argent chez les «Blues», désireux d'utiliser «sa vaste expérience en matière de leadership et son expertise dans plusieurs domaines», notamment «la santé, de nutrition, le bien-être et la récupération», comme il a été expliqué par le club au moment de son arrivée.

La première saison s'est révélée catastrophique, entre erreurs de casting et résultats calamiteux. L'entraîneur John Eustace, apprécié des supporters, a été remplacé en octobre 2023 par la légende de Manchester United, Wayne Rooney, au profil plus clinquant mais licencié après 83 jours décevants. Au total, Birmingham a vu passer six managers différents dans cette campagne chaotique terminée par une relégation en troisième division, une première depuis 1995.

Pour redresser la barre, et se rapprocher d'une Premier League qu'il n'a plus connue depuis 2010-2011, le club a misé cet été sur Chris Davies, ancien entraîneur adjoint d'Ange Postecoglou à Tottenham. Le manager de 39 ans a bénéficié d'un budget exorbitant durant l'intersaison, ce qui a abouti au recrutement du jeune attaquant Jay Stansfield en provenance de Fulham pour un montant supérieur à 15 millions de livres sterling (moins de 18M EUR), un record en League One.