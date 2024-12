Liverpool a pleinement profité de la défaite de Chelsea lors du Boxing Day. Les Reds ont battu Leicester 3-1 dans le brouillard d'Anfield Road pour renforcer leur place de leader.

Keystone-SDA, ats ATS

Après 18 journées, l'équipe d'Arne Slot compte en effet désormais sept points d'avance sur Chelsea en tête de la Premier League, avec un match en moins. Pourtant, Liverpool a été surpris dès la 6e par une réussite d'Ayew pour les Foxes.

Les Reds ont ensuite poussé tant et plus, touchant les montants par Robertson puis Salah. D'une superbe frappe, Gakpo a égalisé juste avant la pause (45e). Et dès la reprise, Jones a donné l'avantage à Liverpool (49e). L'inévitable Salah y est ensuite allé de son but pour assurer la victoire (82e). L'Egyptien mène le classement des buteurs avec déjà 16 réussites.