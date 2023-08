Tout autre résultat qu'un quatrième titre consécutif de Manchester City – un record – serait une surprise en Premier League. Dès vendredi, la concurrence est certes de haut niveau, mais pas à la hauteur des Citizens.

Erling Haaland (à droite) est toujours là pour faire des ravages avec City. KEYSTONE

Avec Ilkay Gündogan, Pep Guardiola a dû laisser partir l'un de ses principaux créateurs au milieu de terrain. Durant son passage chez les Citizens, l'Allemand, qui joue désormais à Barcelone, a toujours réussi à surprendre et à faire la différence. Dans une moindre mesure, c'est aussi le cas de Riyad Mahrez qui, comme d'autres, a quitté la Premier League pour l'Arabie saoudite.

Malgré ces départs, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour Manchester City. Le réservoir de joueurs reste énorme. Erling Haaland, le meilleur buteur de la saison dernière (36 buts), et Kevin de Bruyne, le génial passeur (16 assists), sont toujours là pour faire des étincelles. Derrière, les mêmes valeurs sûres dont Manuel Akanji, l'un des six Suisses à évoluer dans le meilleur championnat du monde. Manchester City est sur la bonne voie pour devenir la première équipe à remporter quatre fois de suite le titre dans un championnat créé en 1888.

Les poursuivants se sont renforcés

La course est ouverte derrière Manchester City. En Angleterre, la frontière est mince entre le top 6 et la zone de relégation. Après des années de vaches maigres, Arsenal fut le plus dangereux adversaire de ManCity la saison dernière. Même si Granit Xhaka a été transféré à Leverkusen, les «Gunners» restent bien armés. Plus de 192 millions de francs ont été investis pour faire venir Declan Rice, Kai Havertz et Jurrien Timber.

Chelsea tentera de disputer à Arsenal la place de meilleur club londonien. Les centaines de millions de livres investis dans les transferts la saison dernière devraient enfin porter leurs fruits. L'équipe, probablement très forte, devra d'abord trouver ses marques sous la houlette du nouvel entraîneur Mauricio Pochettino. L'effectif est pléthorique, mais il s'agira de savoir le gérer en l'absence de coupe d'Europe.

Liverpool et Manchester United ont une longueur d'avance sur Chelsea en termes de constance. Les deux ambitionnent de réduire l'écart avec Manchester City en renforçant intelligemment leur équipe. Les arrivées les plus importantes à Liverpool sont celles de Dominik Szoboszlai et Alexis Mac Allister. Celles de Manchester United? Rasmus Hojlund, Mason Mount et le gardien André Onana.

Des points d'interrogation autour de Mbabu et Zeqiri

Parmi les cinq Suisses, outre Akanji, Fabian Schär est le plus susceptible de jouer les premières places avec Newcastle. Le quatrième de l'année dernière, malgré l'une ou l'autre recrue coûteuse, comme le capitaine italien des moins de 21 ans Sandro Tonali, devrait avoir du mal à se hisser à nouveau au niveau des meilleurs.

Pour Remo Freuler avec Nottingham et surtout Zeki Amdouni avec le néo-promu Burnley, ce devrait être le maintien avant tout. Kevin Mbabu avec Fulham et Andi Zeqiri avec Brighton doivent de leur côté s'inquiéter de leur temps de jeu. Pour les deux internationaux prêtés l'an dernier en Suisse, il sera difficile de s'assurer une place dans leur équipe actuelle.

