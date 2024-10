Manchester United met Sir Alex Ferguson à la porte !

La chasse aux coûts menée par Manchester United et son co-propriétaire Jim Ratcliffe a conduit le club à mettre fin au lucratif contrat d'ambassadeur du club signé en 2013 par Alex Ferguson, ex-manager légendaire des «Red Devils». L'information a été révélée mardi le média The Athletic.

Manchester United a mis fin au contrat d'ambassadeur de Sir Alex Ferguson. IMAGO

ATS

L'entraîneur écossais, désormais âgé de 82 ans, a pris sa retraite il y a onze ans après avoir remporté 38 trophées en 26 années passées sur le banc de Manchester United (1986-2013). Depuis, il occupait la fonction d'ambassadeur mondial du club dans le cadre d'un contrat évalué, au moment de sa signature en octobre 2013, à 2,16 millions de livres sterling annuels selon The Athletic, soit environ 2,6 millions d'euros d'après le taux de change actuel.

«Lors d'une réunion en tête-à-tête à Old Trafford, le fondateur et PDG d'INEOS, Sir Jim Ratcliffe, a dit à Ferguson que le club cherchait à réduire ses coûts et n'était plus disposé à prendre en charge ses rémunérations», a écrit le média en ligne. L'affaire a été réglée à l'amiable et Ferguson mettra fin à ses fonctions à l'issue de la saison sportive en cours, selon le journal qui cite des sources anonymes au sein du club.

Manchester United s'est lancé dans une grande réorganisation interne, avec en outre des plans d'économie initiés à tous les étages du club. Cela fait suite à l'arrivée comme actionnaire minoritaire de Jim Ratcliffe, en charge des opérations liées au football, en février 2024.

Les équipes du milliardaire britannique ont annoncé au personnel en juillet la suppression à venir de 250 emplois, selon The Athletic qui mentionne d'autres réductions des coûts (fin de certains déplacements gratuits pour le staff en marge des matches, annulation de la fête de Noël, etc.).

