L'ancien international italien Fabio Grosso, sans club depuis un passage éclair et mouvementé à Lyon, a été nommé lundi à la tête de Sassuolo qui vient d'être relégué en 2e division italienne.

Fabio Grosso avait entraîné le FC Sion durant la saison 2020/2021. KEYSTONE

AFP Nicolas Larchevêque

«L'U.S. Sassuolo Calcio annonce que Fabio Grosso est le nouvel entraîneur de son équipe première», a indiqué le club d'Emilie-Romagne dans un bref communiqué.

Le champion du monde 2006 va découvrir à 46 ans son cinquième club italien et renoue avec la Serie B, la 2e division italienne, où il a fait l'essentiel de sa carrière d'entraîneur avec Bari (2017-18), Vérone (2018-19) et Frosinone (2020-23). Il est également passé par le championnat suisse et le FC Sion durant la saison 2020-21.

Avec Frosinone qui vient d'être relégué en Serie B, il avait terminé premier du Championnat d'Italie de 2e division en juin 2023, mais n'avait pas prolongé son contrat malgré la montée.

Après Frosinone, il a brièvement entraîné Lyon, l'un de ses anciens clubs comme joueur, entre septembre et novembre 2023. Une expérience marquée par une seule victoire en sept matches de Ligue 1 et une grave blessure au visage lors du caillassage du bus de l'OL sur la route du stade Vélodrome à Marseille.

Sassuolo a terminé à la 19e place de la Serie A. Le club évoluait dans l'élite italienne depuis 2013, avec pour meilleur résultat une 8e place en 2019-20 et 2020-21 sous la conduite de Roberto De Zerbi.