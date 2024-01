Le changement d'année n'a pas profité à Naples, loin de là: le champion en titre, a sombré 3-0 sur le terrain du Torino dimanche lors de la 19e journée du Championnat d'Italie.

Torino – Napoli 3-0 Serie A, 19ème journée, Saison 23/24 07.01.2024

Le Napoli, privé de Victor Osimhen, parti à la Coupe d'Afrique des nations, et du gardien de but Alex Meret Provedel, blessé, s'est incliné sur des buts d'Antonio Sanabria (43e), de Nikola Vlasic (52e) et d'Alessandro Buongiorno (66e).

Expulsé quatre minutes après son entrée !

Signe de la nervosité régnant dans l'effectif napolitain, Pasquale Mazzocchi, arrivé cette semaine en provenance de la Salernitana, a été exclu dès son premier match sous le maillot azur, seulement quatre minutes après son entrée en jeu !

L'équipe de Walter Mazzarri, relégué en tribune après son exclusion le week-end dernier contre Monza, a concédé sa septième défaite de la saison, la quatrième sur ses six derniers matches.

À cause de cette défaite et de la victoire dans le même temps de la Lazio face à l'Udinese (2-1), elle a rétrogradé à la 9e place (28 pts), à vingt points du leader, l'Inter Milan, et à cinq longueurs de la 4e place, qualificative pour la Ligue des champions.

Udinese – Lazio 1-2 Serie A, 19ème journée, Saison 23/24 07.01.2024