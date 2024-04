L'Inter Milan a fêté son titre de champion d'Italie en battant le Torino de Ricardo Rodriguez 2-0 dimanche. Yann Sommer et ses équipiers devaient célébrer dans l'après-midi le 20e «scudetto» de leur histoire avec leurs supporters dans les rues de Milan.

ATS

Assuré d'être sacré depuis sa victoire (2-1) dans le derby face à l'AC Milan lundi, l'Inter s'est imposé grâce à un doublé de Hakan Calhanoglu (56e et 60e sur pénalty). Les Nerazzurri ont souffert en première période, le Torino s'offrant les deux occasions les plus nettes grâce au Colombien Duvan Zapata (15e et 17e).

Grâce à cette 28e victoire en 34 matches, pour une seule défaite concédée, l'Inter a encore accru son avance sur ses deux grands rivaux, l'AC Milan et la Juventus, qui se sont neutralisés 0-0 samedi. L'AC Milan de Noah Okafor, 2e, accuse 19 points de retard et la Juve, 3e, 24 points!

L'équipe de Simone Inzaghi peut battre d'ici la fin de la saison, le 26 mai, plusieurs records de Serie A, dont celui de l'écart le plus important entre un champion et son dauphin (22 points entre l'Inter et l'AS Rome en 2006/07).

