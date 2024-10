La Juventus Turin a, par la voix de son directeur sportif samedi, répété qu'elle ne comptait plus sur Paul Pogba. L’international français, dont la suspension pour dopage prendra fin en mars 2025, s'est pourtant dit prêt à réduire son salaire pour poursuivre sa carrière avec le club le plus titré du foot italien.

Paul Pogba ne devrait pas poursuivre sa carrière à la Juventus. IMAGO/ABACAPRESS

AFP Nicolas Larchevêque

«Notre position à propos de Paul est très claire. Paul a été un grand joueur de football, mais il a arrêté de jouer pendant tellement longtemps», a déclaré Cristiano Giuntoli sur la plateforme DAZN avant le match de la Juve face à la Lazio.

«Nous avons été contraint d'investir sur d'autres joueurs pendant ces années (d'absence) et notre effectif est pour le moment au complet», a-t-il poursuivi, laissant entendre que le club piémontais allait résilier le contrat de son milieu de terrain français. Pogba, 31 ans, est sous contrat avec la Juve jusqu'en 2026.

Son contrat signé en juillet 2022 lui assure un salaire annuel de huit millions d'euros, salaire réduit à 2.000 euros par mois lors des dix-huit mois de sa suspension après avoir été contrôlé positif à la déhydroépiandrostérone (DHEA) en août 2023. Il avait initialement été suspendu quatre ans, sanction abaissée au début du mois d'octobre à dix-huit mois par le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Cette semaine, le champion du monde 2018 a indiqué dans un entretien à La Gazzetta dello Sport qu'il était «disposé à renoncer à de l'argent pour pouvoir jouer encore avec la Juve». «Je suis un joueur de la Juve, dans mon esprit, il n'y a que cela en ce moment», avait-il ajouté.

Depuis son retour après six saisons à Manchester United à la Juve, club où il avait déjà évolué entre 2012 et 2016, Pogba, dont la saison 2022-23 a été perturbée par une grave blessure à un genou, n'a disputé que 12 matches (213 minutes de jeu, zéro but) et a singulièrement écorné son image.