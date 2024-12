L'Atalanta a repris la tête de la Serie A en arrachant une onzième victoire consécutive. Mais le club bergamasque a dû s'employer pour l'emporter 3-2 à la 87e face à Empoli.

Charles De Ketelaere célébrant son but. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'équipe de Gian Piero Gasperini a été menée dès la 13e et alors qu'elle pensait avoir fait le plus difficile avec deux buts de Charles De Ketelaere (34e) et d'Ademola Lookman (45e), elle a laissé Empoli revenir à sa hauteur sur un penalty de Sebastiano Esposito (57e). Il a fallu attendre la 87e pour que De Ketelaere libère son équipe sur un exploit individuel son équipe.

La «Dea» n'a plus abandonné de points en championnat depuis le 28 septembre et son nul à Bologne (1-1).