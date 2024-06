Paulo Fonseca est de retour en Serie A: trois ans après avoir quitté l'AS Rome, le Portugais a été nommé jeudi aux commandes de l'AC Milan de Noah Okafor. Il sort d'une expérience de deux ans à Lille.

ATS

«Nous avons étudié avec beaucoup d'attention ce qu'il faisait, comment il préparait ses matches, nous voulons qu'il apporte son identité de jeu, son style offensif à notre équipe, à nos joueurs, après cinq ans nous voulions quelque chose de neuf avec tout le respect que l'on a pour Stefano Pioli», a expliqué Zlatan Ibrahimovic, représentant du propriétaire du club vice-champion d'Italie 2024, lors d'une conférence de presse.

Fonseca, 51 ans, succède à Stefano Pioli, remercié à l'issue du Championnat d'Italie 2023/24 après cinq saisons. Le club lombard, qui a également enregistré le départ de son meilleur buteur, le Français Olivier Giroud, parti au Los Angeles FC, sort d'une saison sans trophée.

Le Milan, dont le 19e titre de champion remonte à 2022, a été éliminé de la Ligue des champions dès la phase de groupes en terminant troisième, derrière Dortmund et le PSG. Il a sombré en avril, avec une élimination en quarts de finale de l'Europa League face à la Roma après deux défaites (1-0 à San Siro et 2-1 au Stade olympique) et un revers dans le derby face à l'Inter (2-1), synonyme de 20e sacre pour son grand rival.

ATS