Lara Gut-Behrami n'a pas réussi à signer un 5e succès de rang en Coupe du monde à l'occasion de la 2e descente de Crans-Montana. 3e, la Tessinoise a été battue par Marta Bassino et Federica Brignone.

Lara Gut-Behrami n'est donc pas imbattable. Victorieuse des quatre dernières courses auxquelles elle a participé, la skieuse de Comano a trouvé plus forte qu'elle samedi matin à Crans.

La leader de la Coupe du monde espérait un peu plus de froid la nuit pour durcir un peu la piste et c'est ce qui s'est passé, mais cela n'a pas suffi. Parce que les Italiennes, revanchardes, étaient en mission. Cette 3e place (à 1''11) correspond malgré tout au 87e podium en Coupe du monde pour la championne olympique de Super-G.

«Je suis un peu fatiguée, avoue la Tessinoise. C'est clair que ce n'est pas simple de maintenir les énergies, ce sont quand même des jours très intenses. Malheureusement, j'ai vomi avant de partir à cause de la fatigue, mais c'est comme ça. Donc je suis encore plus contente d'avoir réussi à gérer les énergies sur la piste, d'avoir produit du bon ski et d'être à nouveau sur le podium.»

La bonne opération

Au classement de la discipline, «LGB» fait tout de même une excellente opération puisqu'elle prend le dossard rouge de leader de la descente avec 369 points. Soit 19 de plus que Sofia Goggia, out pour le reste de la saison.

Au général, les points récoltés permettent à la Luganaise de compter désormais une marge de 165 longueurs sur Mikaela Shiffrin. Elle aura la possibilité d'accentuer son avance dimanche à l'occasion du Super-G, sa discipline de prédilection. Là, elle doit lutter avec Cornelia Hütter sur laquelle elle ne possède que dix points d'avance. Pour l'anecdote, Lara Gut-Behrami pourrait être la première skieuse à remporter le grand globe ainsi que ceux de la descente, du Super-G et du géant.

Mais samedi, Marta Bassino a confirmé l'amour des Italiennes pour la piste du Mont Lachaux. Cinquième la veille, la géantiste a mis tout le monde d'accord pour décrocher sa première victoire en descente, la 7e en Coupe du monde. Sur l'entier du tracé, contrairement à vendredi où la ligne d'arrivée avait été relevée pour ne pas mettre la santé des athlètes en danger, la Piémontaise a été parfaite. Seule sa compatriote Federica Brignone a pu rester dans la même seconde.

Nufer rentre dans le rang

Pour les Suissesses, hormis Lara Gut-Behrami, c'est un peu un dur retour à la réalité. Deuxième vendredi, Jasmine Flury est clairement rentrée dans le rang. La Grisonne n'a jamais trouvé le bon rythme pour se retrouver 19e. Trois autres Suissesses ont marqué des points. Stephanie Jenal a pris la 24e place, Noémie Kolly la 25e et Delia Durrer la 29e.

Déception pour Priska Nufer, victorieuse en 2022, et victime d'une immense faute sur le haut. Elle finit au 38e rang, juste devant Jasmina Suter et Michelle Gisin, elle aussi beaucoup trop respectueuse samedi.

