Lara Gut-Behrami est intouchable en ce moment en Coupe du monde. La Tessinoise a remporté la première descente de Crans-Montana devant Jasmine Flury et Cornelia Hütter, 2es ex-aequo.

Qui va bien pouvoir battre Lara Gut-Behrami? La question est on ne peut plus légitime après que la Tessinoise a signé sa 44e victoire en Coupe du monde pour revenir à deux longueurs de Renate Götschl.

Ce 13e succès dans la discipline, «LGB» l'a construit dans la partie technique et notamment dans le passage du Trou du Renard. Si elle a logiquement perdu un peu de temps dans la partie de glisse, la skieuse de Comano a terminé de la bonne façon ses deux dernières courbes avec une ligne d'arrivée remontée de quelques dizaines de mètres.

En raison des températures élevées, le jury a en effet décidé de ne pas abîmer le schuss final et de ne pas risquer les blessures pour les athlètes. C'est pour cela que la course s'est jouée sous les 1'20.

Au classement de la discipline, Lara Gut-Behrami revient à 41 points de Sofia Goggia qui se repose après sa fracture tibia-péroné subie lors d'un entraînement. La Tessinoise dépasse au passage Stephanie Venier, seulement 10e. Au général, les 100 points supplémentaires permettent à la Luganaise de prendre 105 points d'avance sur Mikaela Shiffrin qui fera son retour à Are en mars.

Pour la petite histoire, c'est la deuxième fois durant sa carrière que Lara Gut-Behrami enchaîne quatre succès d'affilée. Elle avait déjà connu pareille séquence en janvier et février 2021 lorsqu'elle avait remporté les deux Super-G de Garmisch, puis les deux descentes de Val di Fassa.

Flury et les doublés

Le nombreux public suisse présent dans l'aire d'arrivée a vibré grâce à Jasmine Flury. La championne du monde de descente a réussi une excellente course pour finir au 2e rang à 0''21 de sa cheffe de file. Le podium est complété par Cornelia Hütter qui a elle aussi pris la 2e place à égalité avec Flury.

Flury signe son quatrième podium en carrière, cinq si l'on compte sa victoire aux Mondiaux de Méribal. Et fait amusant, lorsque la Grisonne monte sur la boîte, il y a systématiquement une autre Suissesse avec elle. Ses deux succès à St-Moritz et Val d'Isère sont devant Michelle Gisin et Joana Hählen, ses deux 2es places derrière Corinne Suter à Garmisch et Lara Gut-Behrami à Crans, et quand elle est devenue championne du monde, Corinne Suter a décroché le bronze.

Le podium de la première descente de Crans-Montana avec Jasmine Flury et Cornelia Hütter, 2es ex-aequo, et Lara Gut-Behrami, 1ère. KEYSTONE

A noter encore la belle 7e place de Priska Nufer à 0''51 sur une piste qu'elle adore et où elle avait glané son seul succès en Coupe du monde lors de la descente en 2022. Trois autres Suissesses ont marqué des points. Noémie Kolly a pris une encourageante 24e place, Michelle Gisin la 26e et Delia Durrer la 28e.