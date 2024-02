Le triptyque de Crans-Montana a été lancé d’une magnifique manière par l’équipe de Suisse. Lara Gut-Behrami et Jasmine Flury ont, en effet, réalisé un fantastique doublé vendredi sur la piste du Mont-Lachaux. De son côté, l’unique skieuse romande présente sur le Haut-Plateau en cette fin de semaine, Noémie Kolly, a décroché une encourageante 24e place. Retrouvez leurs réactions.

Lara Gut-Behrami a maîtrisé les éléments pour s’imposer à Crans-Montana vendredi. ats

1ère de la descente Lara Gut-Behrami

«Cette course a été un véritable challenge pour moi. Je n’ai pas vraiment réussi à faire ce que je voulais avec les lignes. J’ai été un peu surprise par cette neige très molle, mais en même temps on peut aller un peu partout dans le monde et la neige sera comme ça. Cela représente une difficulté de plus à maîtriser avec la vitesse et la fatigue. Même si les sensations n’étaient donc pas optimales, je suis globalement contente de ma manche. Je suis aussi satisfaite de la capacité que j’ai actuellement à pouvoir enchaîner les courses. Aujourd’hui, j’ai également essayé de beaucoup attaquer et de produire de la vitesse.»

«Pour les jours suivants, j’aimerais d’abord rester en bonne santé. Ensuite, je devrai gérer la fatigue en me focalisant sur les choses que je peux maîtriser, c’est-à-dire le ski. Finalement, j’espère qu’il fasse un peu plus froid samedi et dimanche car aujourd’hui c’était limite. Si cela ne devait pas arriver, je pense qu’il serait envisageable de réfléchir à annuler les courses.»

2e de la descente, à égalité avec Cornelia Huetter Jasmine Flury

«Je ne pensais pas parvenir à monter sur le podium. C’est tout simplement incroyable car je ne me sentais pas très bien sur mes skis. D’habitude, quand cela m’arrive, je perds rapidement confiance. Cependant, aujourd’hui, j’ai essayé de continuer à attaquer et cela a payé. Il faut bien comprendre qu’il est très difficile de bien skier dans de telles conditions. Cela devient rapidement très dangereux. Dans ce sens, je pense que le fait de remonter l’arrivée a été une bonne décision.»

«Pour la suite, je vais déjà profiter de ce qui se passe aujourd’hui. Mais bien évidemment, ce résultat me donne beaucoup de confiance pour les deux prochaines courses.»

24e de la descente Noémie Kolly

«Je suis plutôt contente avec ce résultat, sachant que je suis partie avec un dossard élevé (ndlr : le 36). Dans ces conditions très chaudes, c’était très compliqué de bien skier surtout en partant depuis l’arrière. Malgré tout, je ne m’attendais pas à réussir une telle performance en descente. Cela montre que j’ai le niveau pour la Coupe du monde.»

«Concernant la décision de remonter la ligne d’arrivée, je trouve que cela a été une bonne idée puisque, lors des entraînements, c’était vraiment très dur de s’arrêter dans la zone d’arrivée car il y avait de nombreuses petites vagues qui s’étaient formées. Pour preuve, certaines athlètes avaient même terminé leur course dans les bâches. Les organisateurs ont donc vu juste aujourd’hui.»