Flurina Bätschi a manqué de peu le deuxième podium de sa carrière en Coupe du monde. La Davosienne de 21 ans a pris la 4e place du slalom parallèle de Bad Gastein.

Keystone-SDA, ATS ATS

Bätschi a été battue de justesse en demi-finale par Tsubaki Miki, leader du classement général et future deuxième, et a chuté en bonne position lors de la course pour la 3e place face à l'Italienne Elisa Caffont. Cette 4e place est néanmoins, avec celle de Yanqing en décembre, son deuxième meilleur résultat en Coupe du monde après la 3e place obtenue à Davos avant Noël.

Chez les messieurs, Gian Casanova (7e), meilleur Suisse, a été éliminé en quarts de finale. Les victoires sont allées à l'Italien Aaron March et à l'Allemande Ramona Hofmeister.