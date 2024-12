L'Italienne Sofia Goggia, qui fera son retour en Coupe du monde de ski alpin ce week-end à Beaver Creek (Etats-Unis), a assuré qu'elle ne ressentait plus aucune douleur ni appréhension après sa grave blessure à la jambe droite survenue début février.

Sofia Goggia fera son retour en Coupe du monde de ski alpin ce week-end à Beaver Creek. KEYSTONE

AFP Nicolas Larchevêque

«Je me sens bien, je ne pense plus à mon pied (...) Je m’attendais à avoir plus de craintes, plus de peurs dans les courbes à haute vitesse, mais tout est revenu naturellement comme si, entre guillemets, il ne s’était rien passé», a déclaré Goggia lors d'une visioconférence depuis Denver (Colorado).

«La différence entre cette blessure et toutes celles que j'ai eues avant, c'est que j'ai été obligée de rester six mois sans bouger. C'était une fracture très compliquée, je n'ai pas pu marcher pendant 45 jours. Mentalement, j’ai beaucoup souffert et paradoxalement, maintenant c’est comme si je n’avais rien eu», a insisté la vice-championne olympique 2022 de descente.

Goggia, 32 ans, a été victime d'un double fracture tibia-malléole de la jambe droite alors qu'elle s'entraînait en géant le 5 février dernier. «Cela a été un cauchemar, j'ai longtemps eu ce cauchemar la nuit du moment où j’ai senti mon pied se bloquer dans le piquet et de ne plus sentir mon pied», a-t-elle dit à propos de sa convalescence.

«Une saison où je dois reconstruire»

Avant son retour en compétition, samedi en descente et dimanche en super-G sur la piste de Beaver Creek, nouvelle pour le circuit féminin, la championne olympique 2018 de descente n'a «aucun objectif en termes de résultats» si ce n'est de «faire de (son) mieux».

«C’est une saison où je dois reconstruire, j’ai moins de kilomètres dans les jambes que les autres», a rappelé Goggia qui n'est plus apparue en compétition depuis le 30 janvier (5e du slalom géant de Kronplatz).

«Mercredi (pour les entraînements, NDLR), je vais retrouver la cabane de départ, l’ambiance de la Coupe du monde qui m’a manqué, une belle piste lisse, je suis sereine et tranquille et je veux avoir cette approche tout au long de cette saison», a insisté la Bergamasque, quadruple lauréate du petit globe de descente (2018, 2021, 2022 et 2023)

Après Beaver Creek, elle a prévu de participer à toutes les épreuves de vitesse de la Coupe du monde et s'alignera de nouveau en géant, discipline où elle a mis l'accent l'hiver dernier, «à partir de janvier».