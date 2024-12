Le champion olympique 2022 de slalom Clément Noël, victime d'une lourde chute il y a huit jours à Val d'Isère, sera bien au départ lundi du slalom d'Alta Badia. Il l'a annoncé dimanche.

Clément Noël sera présent malgré sa lourde chute (archives). AP

Keystone-SDA ATS

«Je serai au départ avec la volonté d'aller le plus vite possible comme d'habitude et d'essayer d'oublier un peu la cheville pour simplement faire mon ski», a-t-il déclaré. Noël (27 ans) s'est relevé de sa chute dans le slalom géant de Val d'Isère samedi dernier avec une entorse de la cheville droite.

«Il n'y a pas de gros risques que (la blessure) empire et on verra ce que cela peut donner», a poursuivi Noël. Avant sa chute et son forfait pour le slalom de Val d'Isère prévu le lendemain, le Français avait remporté les deux premiers slaloms de l'hiver.

Depuis sa chute, le skieur originaire des Vosges a consacré «beaucoup, beaucoup de temps aux soins» et n'a fait que «deux petits jours de ski avec très peu de manches, juste pour se tester».