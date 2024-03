Gregor Deschwanden a terminé la saison à Planica avec un beau vol à 229 mètres. Le Lucernois de 33 ans a ainsi pris la 21e place du dernier concours de la saison.

Gregor Deschwanden a terminé 21e à Planica. KEYSTONE

Il termine au 18e rang du général, sa meilleure performance en carrière. Il est monté deux fois sur le podium avec sa 2e place à Klingenthal et sa 3e à Willingen. A Kulm, Deschwanden a réalisé le plus long vol de sa carrière avec un saut à 235,5 m.

C'est l'Autrichien Daniel Huber qui s'est imposé en Slovénie. Malgré une course d'élan raccourcie, il est parvenu à se poser à 247 et 242,5 m. Grâce à cette victoire, le Salzbourgeois a réussi à devancer son compatriote Stefan Kraft dans la course au petit globe de vol à skis. Le vainqueur du classement général a pris la 4e place.

ats