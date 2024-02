Favre : «Hormis une pandémie ou une guerre, il y aura des Mondiaux»

La seconde descente de Crans-Montana a été reléguée au second plan samedi en raison d’une bombe lâchée par la Fédération internationale de ski (FIS) vendredi soir. Via un communiqué, l’instance a, en effet, menacé l’organisation des Mondiaux 2027 attribués à la station valaisanne. Un séisme qui fait beaucoup parler sur le Haut-Plateau. Réactions.

Frédéric Favre (à gauche) et Diego Züger ont dû éteindre l’incendie à Crans-Montana. ats

CEO de Swiss-Ski Diego Züger

«Nous sommes relativement sereins et nous ne comprenons pas vraiment toute cette agitation. Notre candidature a été approuvée démocratiquement. De ce fait, les déclarations de la FIS me surprennent dans la mesure où nous respectons toutes les garanties financières. Nous allons donc continuer notre travail afin de régler ces incompréhensions. Nous restons calmes car nous sommes totalement convaincus qu’il y a aura des Mondiaux dans cette station en 2027. Ces derniers seront d’ailleurs magnifiques.»

Conseiller d’Etat valaisan en charge du sport Frédéric Favre

«Je suis effectivement très surpris par ce communiqué dans la mesure où hier j’ai rencontré le Secrétaire général de la FIS (NDLR : Michel Vion). Ce dernier m’a confirmé que tout allait bien et, ensuite, ce communiqué est sorti alors qu’il ne restait plus que quelques détails à régler.»

«Cependant, je pense qu’il faut relativiser ces éléments dans la mesure où tous les associés sont dans l’ultime phase des négociations. C’est à ce moment-là que des petites incompréhensions peuvent naître entre les différents partenaires car dès que les contrats sont signés, les acteurs ne peuvent plus revenir en arrière. Malgré tout, nous allons trouver des solutions dans les semaines à venir. Hormis une pandémie ou une guerre, il y aura des Mondiaux à Crans-Montana car ce projet est extraordinaire.»

CEO des Mondiaux 2027 Didier Défago

«Pour ma part, je reste dans le côté opérationnel. Je suis prêt à aller jusqu’au bout puisque les garanties sont là car elles ont été budgétisées. Je fais confiance à mon comité directeur qui négocie et fixe les stratégies. Jusqu’à la publication de ce communiqué, les discussions entre les différents acteurs étaient positives. Comme je l’ai déjà dit, je continue, malgré tout, à faire mon travail.»

Président de la commune de Crans-Montana Nicolas Féraud

«Les Mondiaux ne sont absolument pas en péril. Nous sommes tous convaincus qu’ils auront lieu à Crans-Montana. Il y a certainement eu quelques incompréhensions entre les différents partenaires. Je trouve dommage que cela sorte maintenant alors que hier nous avons discuté avec des responsables de la FIS afin de trouver des solutions sur les quelques points qui restent en suspens.»

«Je tiens aussi à préciser que des engagements et des garanties ont été donnés par la Confédération, le Canton et les Communes. Il faut maintenant revenir à la table des discussions avec les partenaires de la FIS et comprendre leurs exigences qui ont visiblement changé depuis que notre candidature a été approuvée. Pour conclure, je pense également qu’il y a eu un peu de précipitation liée à une incompréhension du système fédéral suisse.»