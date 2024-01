Fadri Janutin s’est fait une belle frayeur mardi soir en première manche du géant de Schladming. Le skieur grison a évité de justesse un bénévole qui se trouvait encore sur la piste au moment de son passage.

Fadri Janutin a frôlé le pire mardi en première manche du géant de Schladming, finalement remporté par Marco Odermatt après une folle remontée. Parti avec le dossard 44 et réalisant un bon début de course, le Grison de 24 ans a totalement perdu le rythme par la suite.

En cause, un bénévole qui se trouvait encore sur la piste pour remettre une bannière sur une porte. «J’ai eu peur. C’était dingue. Je suis arrivé bien sur la porte et là, soudain, il y avait une personne à côté du fanion», a raconté Janutin à nos confrères de «SkiActu.ch», présents sur place. «Je me suis demandé si je devais m’arrêter mais j’étais déjà à la porte d’après et je ne pouvais plus me stopper.»

Totalement déboussolé par cet incident, le natif de Landquart a malgré tout terminé sa manche, se classant à une anecdotique 47e place à 3’’11 du leader provisoire Manuel Feller. Il a toutefois reconnu qu’il n’en voulait à personne : «C’est humain, cela peut arriver.» Au final, plus de peur que de mal pour celui qui n’a pas pu défendre ses chances sur le second tracé.

Plus souvent aligné en Coupe d’Europe, Fadri Janutin est toujours à la recherche d’un résultat probant en Coupe du monde. En 20 départs au plus haut niveau, ses meilleurs résultats sont deux 17es places obtenues en 2022 en géant à Val d’Isère et en slalom à Garmisch. De plus, le technicien compte une médaille d’argent en slalom décrochée aux Mondiaux juniors de 2021.