Le fan’s club de Noémie Kolly a fait le déplacement à Crans-Montana ce week-end afin d’encourager la Fribourgeoise. Rencontre avec Baptiste Kolly, président du Fan’s club et grand frère de la skieuse originaire de La Roche.

Noémie Kolly est satisfaite de ses résultats obtenus en descente à Crans-Montana. ats

Comment est né le fan’s club de Noémie Kolly ?

«Le fan’s club de Noémie Kolly est né en 2019 à Garmisch-Partenkirchen quand Noémie a participé à sa première course de Coupe du monde. Nous nous sommes déplacés là-bas pour la soutenir et durant cette journée nous avons eu l’idée de créer un fan’s club qui compte aujourd’hui près de 140 membres.»

Le ski est une histoire de famille chez les Kolly ?

«Oui. Notre maman a toujours adoré faire du ski. Elle a également participé à plusieurs courses. Mon papa a aussi rapidement attrapé le virus du ski et finalement toute la famille a suivi le mouvement.»

Au printemps passé, Noémie a failli arrêter sa carrière. Comment l’avez-vous aidée à surmonter cette mauvaise période ?

«En tant que frère, je fais mon maximum pour la soutenir. Concernant le fan’s club, nous avons essayé de lui mettre le moins de pression possible. C’est pourquoi nous avons évité d’organiser de grandes sorties. Cependant, étant donné qu’il y a beaucoup de skieuses blessées dans l’équipe de Suisse actuellement, nous savions que Noémie allait participer aux courses de Crans-Montana. Nous avons donc organisé une sortie officielle avec le fan’s club ce dimanche.»

Le fan’s club de Noémie Kolly a mis l’ambiance à Crans-Montana samedi. Grégoire Galley

Cette année, la Coupe du monde s’apparente à une véritable hécatombe. Que ressentez-vous quand Noémie quitte le portillon de départ ?

«En tant que proche et fan, j’ai toujours un peu d’appréhension et de stress. Je ne veux pas qu’elle se blesse et j’espère aussi qu’elle parvienne à réaliser un bon résultat. Le début de cette saison a été compliqué puisque des choix ont été faits et Noémie a été envoyée en Coupe d’Europe où elle peut difficilement briller car les courses sont très plates. Dans ces conditions, avec son petit gabarit, elle n’a pas vraiment son mot dire.»

«Heureusement, en Coupe du monde, elle a prouvé qu’elle avait le niveau en réussissant de bons résultats avec des numéros de dossards élevés. Actuellement, elle se sent aussi bien mentalement que sur ses skis. Cela diminue les risques de chute.»

Quel bilan tirez-vous de ces deux descentes à Crans-Montana ?

«Avec cette neige de printemps, je pense que Noémie a réussi d’excellents résultats ici (24e vendredi et 25e samedi). Elle sera donc en confiance pour le super-G de dimanche, qui est sa discipline de prédilection. De notre côté, avec le fan’s club et la famille, on profite simplement d’être ici en vivant l’instant présent.»