«Mes souvenirs sont flous» : Aleksander Aamodt Kilde donne de ses nouvelles après sa terrible chute lors de la deuxième descente du Lauberhorn qui lui a valu une luxation de l'épaule et une coupure au mollet.

Quatre jours après sa terrible chute à Wengen, Aleksander Aamodt Kilde s'est confié, depuis son lit d'hôpital, dans une interview accordée à la plateforme suédoise de streaming «Viaplay»....

Sur sa blessure à l'épaule

«En descente, tout va tellement vite. Je me souviens avoir perdu le contrôle dans l'avant-dernier virage, être tombé et avoir extrêmement mal à l'épaule. Après cela, mes souvenirs sont flous - je me souviens de très peu de choses, presque rien. La seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était mon épaule et à quel point elle me faisait mal. Je n'avais jamais ressenti une telle douleur auparavant».

Sur sa coupure au mollet

«La coupure est profonde, presque jusqu'à l'os. Je me suis pris dans le filet de sécurité, je me suis coupé la jambe et j'ai perdu beaucoup de sang. Certains nerfs ont été gravement touchés, mais heureusement, les nerfs moteurs sont encore intacts. La guérison de certains nerfs endommagés prendra du temps. C'est la partie sérieuse de l'histoire».

Sur son retour à la compétition

«Pour l'instant, j'ai mis de côté l'idée d'un retour rapide. Ce sera un défi, mais je suis du genre positif et j'aime les défis. Je prends la chose avec philosophie. J'y vais au jour le jour. Pour l'instant, tout est tellement incertain qu'il est encore trop tôt pour en dire plus».

Sur la présence de sa compagne, Mikaela Shiffrin

«C'était absolument incroyable. Mika et sa famille étaient là quand je me suis réveillée le soir. J'ai passé les 24 premières heures après mon réveil avec Mikaela. Ça m'a fait un bien fou. Et je pense que c'était aussi très rassurant pour elle de voir que je me sentais relativement bien».

Dans un post Instagram publié ce jeudi, le Norvégien de 31 ans explique qu'il se trouve à désormais à Innsbruck, avec ses parents, où il s'apprête à subir une nouvelle opération de l'épaule. Il estime «avoir eu de la chance» compte tenu des circonstances de sa chute et est très reconnaissant envers les médecins, chirurgiens et infirmières de l'hôpital de Berne, où il a été traité dans un premier temps.