«Je ne m'interdis plus de rêver»

Après un week-end fou à Wengen, les skieurs spécialistes de la vitesse mettent le cap sur Kitzbühel en Autriche, où les regards seront de nouveau braqués sur le génie suisse Marco Odermatt et la sensation française Cyprien Sarrazin.

Cyprien Sarrazin espère battre Marco Odermatt sur la terrible Streif à Wengen. ats

Le duel surprise entre les deux hommes est la nouvelle attraction de l'hiver : aucun des deux n'avait jamais gagné en descente il y a encore trois semaines mais ils se partagent depuis fin décembre toutes les premières et deuxièmes places dans la discipline reine du ski.

Pire, ils relèguent à chaque fois très loin la concurrence. Et le seul qui semblait capable de s'accrocher un peu, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, a lourdement chuté samedi en Suisse et manquera le reste de la saison.

«Quand on est entre nous ça va mais d'un coup il y a deux extra-terrestres qui passent devant et là, on se dit qu'ils sont sur un autre niveau», résumait samedi après la longue descente de Wengen le Français Nils Allègre.

Odermatt l'avait annoncé dès le début de la saison: après deux hivers à écraser la concurrence en géant et au classement général, le champion du monde surprise de descente voulait remporter ses premières victoires dans la discipline en Coupe du monde.

Le N.1 de la spécialité des derniers hivers Kilde, l'Italien Dominik Paris ou encore l'Américain Bryce Bennett... Ils étaient nombreux à pouvoir retarder le projet du Suisse mais à Bormio fin décembre, après ce qu'Odermatt avait qualifié lui-même de meilleure descente de sa vie, c'est finalement Cyprien Sarrazin qui l'a privé de la victoire pour neuf petits centièmes.

«Odi» a pu prendre sa revanche en remportant à Wengen les deux descentes au programme la semaine dernière, dont la longue «classique» du circuit qui faisait partie des courses qu'il rêvait de gagner.

Mais derrière, le Suisse était à chaque fois talonné par Sarrazin. Le Haut-Alpin de 29 ans, ancien géantiste reconverti en vitesse il y a à peine plus d'une saison, comptait seulement deux podiums en Coupe du monde à l'entame de l'hiver. Il est désormais monté sur les quatre podiums des quatre dernières courses qu'il a terminées, devançant Odermatt à Bormio et sur le super-G de Wengen.

«Je ne m'interdis plus de rêver»

La razzia franco-suisse de la semaine dernière laisse présager un beau spectacle à Kitzbühel, où deux descentes et un slalom sont au programme de cette étape culte.

Odermatt y avait terminé deuxième en 2022 derrière la légende Beat Feuz. L'année dernière pour sa première sur la Streif, Sarrazin avait lui réussi à «Kitz» le meilleur temps d'un des entrainements officiels. Il avait finalement pris la 10e place de la première descente -l'un de ses meilleurs résultats à l'époque- avant de chuter lors de la deuxième et de mettre fin à sa saison quelques semaines plus tard, touché au dos.

Le classement de la spécialité pourrait aussi basculer dans un sens comme dans l'autre à l'issue de l'étape tyrolienne. Odermatt, provisoire leader dans les trois disciplines qu'il dispute (géant, super-G et descente), n'a que 66 points d'avance sur Sarrazin en descente (une victoire en Coupe du monde rapporte 100 points, une deuxième place 80 points).

«Avant cette saison, jamais je m'étais dis que je jouerais le globe en descente», a affirmé Sarrazin mercredi lors d'un point presse. «Mais c'est vrai que Marco m'en a parlé la dernière fois et il m'a dit que ça allait être une belle bataille donc oui, pourquoi pas, je ne m'interdis plus de rêver.»

Personne n'aurait parié sur un tel duel au début de l'hiver, quand la rivalité entre Marco Schwarz et Marco Odermatt était encore sur toutes les lèvres.

L'Autrichien ambitionnait de rivaliser avec le Suisse au classement général et avait même momentanément réussi à prendre le dessus sur le double vainqueur du gros globe mais le «duel des Marco» a brutalement pris fin quand Schwarz a chuté à Bormio.

Avec 1016 points avant Kitzbühel, Odermatt fonce droit vers un troisième gros globe consécutif: il a déjà deux fois plus de points que son dauphin encore sur pied... un certain Cyprien Sarrazin.