Le Français Cyprien Sarrazin fait son retour à la compétition vendredi lors des finales de la Coupe du monde de ski alpin à Saalbach où il peut toujours jouer le globe de la descente.

Cyprien Sarrazin fait son retour à la compétition vendredi. KEYSTONE

Plus d'un mois après sa chute à l'entraînement et à deux courses de la fin de l'hiver, le skieur du Dévoluy a estimé jeudi soir en conférence de presse qu'il se sentait «capable de rejouer le podium» en vitesse, avec le super-G vendredi et la descente dimanche.

Comment s'est passée la rééducation ?

«Après Kvitfjell (en Norvège où il avait chuté à l'entrainement mi-février, NDLR) on m'a dit qu'il faudrait deux semaines minimum pour drainer et enlever l'hématome. OK, pas de soucis, je fais le taf. C'était facile. Je suis redescendu chez moi et on a pu faire le travail tranquillement sauf que ça n'avançait pas, je n'étais pas prêt donc on a pris une troisième semaine.»

C'est allé vers le mieux ensuite ?

«Ca a commencé à s'améliorer mais avec des douleurs qui n'étaient vraiment pas bonnes. J'ai essayé la chaussure de ski, chez moi tout seul, et là ce n’était pas possible, je n'arrivais pas à marcher.»

Qu'est ce que vous vous dites à ce moment là ?

«Que ça va être chaud ! Je me dis que je ne vais pas pouvoir être compétitif mais que c'est vraiment pas grave, je pouvais imaginer que ma saison soit finie. Donc là je me dis : wouah c'est bon je me mets dans mon canap' et je kiffe, c'est les vacances. J'ai relâché la pression et j'ai passé le week-end (9-10 mars) à jouer aux jeux vidéo avec mes potes, c'est vraiment ce que j'avais envie de faire. Arrive le lundi (11 mars) et je me dis que ça va vraiment bien et que ce serait con de ne pas réessayer la chaussure de ski. Et ça allait, je n'avais plus mal.»

Vous avez donc repris directement le ski ?

«On est allés au Grand-Bornand le jeudi (14 mars) et je me suis fait monstre plaisir, comme ça ne m'était pas arrivé depuis un bon moment. C'est revenu en un claquement de doigts et je me suis dit : partons à l'entrainement ! Tout allait bien. J'ai décidé de faire les finales il y a cinq jours (rires).»

Est-ce que vous pensez toujours au globe de la descente?

«Aux 42 points (l'écart avec Marco Odermatt) ? Ce n'est pas un miracle si je suis là mais les choses ne dépendent pas que de moi. Je ne peux pas contrôler ce que fait Marco. Je sais que je dois faire mieux que lui. Je me sens capable de rejouer le podium, même sans beaucoup de ski derrière moi.»