Malgré l'annulation du deuxième super-G, Lindsey Vonn a réussi son grand retour en Coupe du monde à Saint-Moritz en se classant 14e samedi. Et l'Américaine 40 ans ne compte pas s'arrêter là.

Tous les regards étaient braqués sur Lindsey Vonn. KEYSTONE

Le retour de la «Speed Queen» sur le circuit a pratiquement éclipsé la victoire de Cornelia Hütter et la deuxième place de Lara Gut-Behrami dans la station grisonne. Tous les regards étaient braqués sur la skieuse de Vail, qui faisait son retour en Coupe du monde presque six ans après avoir pris sa première retraite.

Vonn, 82 victoires au compteur, s'est montrée satisfaite d'une course qu'elle a qualifiée de «tranquille». «Je ne voulais pas prendre trop de risques, je voulais surtout finir», a-t-elle expliqué. L'Américaine a raté sa mise en action, mais s'est bien reprise sur la suite du tracé. Elle a concédé 1''18 à Cornelia Hütter. Et son genou droit renforcé par une prothèse ne lui a pas causé de souci. «Je me sens très bien. Le genou n'est pas enflé et ne me fait pas mal.»

«Prendre des risques»

Son retour permis par le nouveau système de wildcard mis en place par la FIS – elle a pu s'élancer avec le dossard 31 – a été à la fois célébré et critiqué au sein du Cirque blanc. Il reste à voir si Lindsey Vonn, qui a maintenu revenir avant tout pour le plaisir du ski, est vraiment capable de se battre pour le podium, voire pour la victoire.

Elle semble en tout cas vouloir passer à la vitesse supérieure lors de la suite de l'hiver, dès les 11-12 janvier à St. Anton, en Autriche (descente et super-G). «Je sais que je peux aller beaucoup plus vite. Je vais prendre davantage de risques et les résultats viendront», a-t-elle lancé, comme un avertissement à ses adversaires.

