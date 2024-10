Marco Odermatt lancera la défense de son gros Globe de cristal en Coupe du monde de ski alpin dès dimanche face à une féroce concurrence. Son plus grand rival pour cet hiver pourrait toutefois bien se trouver également dans le camp suisse. Après sa deuxième place au général la saison dernière, Loïc Meillard a en effet faim et ne cache pas son ambition : «Faire la même chose ou mieux !»

Loïc Meillard fera-t-il chuter Marco Odermatt de son piédestal cette hiver ? KEYSTONE

Il le clame lui-même haut et fort : «Loïc sera mon plus grand concurrent pour le général.» Marco Odermatt devra en effet surveiller sa propre formation avant de se méfier de ses concurrents d’autres nations s’il entend conserver sa triple couronne de roi du ski alpin à l’issue de l’hiver.

Loïc Meillard sort d’une saison 2023/2024 exceptionnelle, avec à la clé une deuxième place au classement général de la Coupe du monde, à près de 900 points du Nidwaldien. Mais pour signer le plus bel exercice de sa carrière, avec sept podiums dont deux victoires, le skieur d’Hérémence n’avait pourtant pas débuté sous les meilleurs auspices, manquant de régularité et enchaînant quelques déconvenues avant Noël.

«Odi» en est parfaitement conscient et est prévenu avant le coup d’envoi qui sera donné le week-end prochain à Sölden. «Loïc n’a pas connu son meilleur début de saison. Mais si on regarde depuis le milieu de saison jusqu’à la fin, on était très proche. Il suffit parfois d’une ou deux courses pour vite perdre ou gagner des points», a observé le champion olympique 2022 du géant lors de la rencontre média début octobre à Dübendorf.

«S’il skie comme sur la fin de saison, en slalom et en géant, il peut me battre», a-t-il estimé. Avant de rappeler : «Il a aussi été sur le podium en Super-G (ndlr : à deux reprises l’hiver dernier). Tout dépendra aussi de qui parviendra à trouver le plus rapidement le bon feeling et donc la confiance.»

«On repart tous avec une feuille blanche» Loïc Meillard sur le nouvel hiver

Le principal intéressé sait également qu’il devra «mieux commencer que l'année dernière» et «être plus constant durant la saison» s’il entend faire vaciller Odermatt. Pour l’aider dans sa quête, Meillard pourra s’appuyer sur «tout ce qui s'est passé l'hiver dernier». «C’est de l'expérience, du bonus en plus. J’espère que ça m'aidera pour la suite. Mais maintenant, tout reste de nouveau à faire et on repart tous avec une feuille blanche.»

Cette nouvelle page, il commencera à l’écrire dimanche prochain lors du traditionnel géant sur le glacier du Rettenbach, en Autriche. Un rendez-vous qui permet de «nous mettre tous dans le bain et de faire reprendre un peu le rythme», a reconnu le skieur de 27 ans. «A Sölden, c’est une course où si on est devant, c'est bon signe. Mais ça peut aussi être la petite piqûre de rappel qu'il y a encore un peu de travail à faire. Cela nous donne un ordre de grandeur de qui se trouve où. Mais ça ne veut pas dire que ça restera comme ça toute la saison.» Il le sait mieux que quiconque.

Pour réussir à détrôner Odermatt, Meillard n’a pas exclu de prendre le départ de certaines descentes : «Il faudra voir au cours de la saison.» A contrario, il fera l’impasse sur certains Super-G, à l’image de celui prévu mi-décembre à Val Gardena en raison d’un programme déjà chargé à cette période.

Savoir faire la part des choses face à la rivalité

Avec cette rivalité qui s’installe gentiment, le Valaisan aux origines neuchâteloises n’a-t-il alors pas peur de voir sa relation avec la pépite nidwaldienne se détériorer ? «Nous n’avons jamais évoqué le sujet, mais j'espère que non. De mon côté, il faut savoir faire la part des choses. On peut être copains d'un côté et bien s'entendre, mais quand on est dans le portillon de départ, on a envie de battre l'autre. Ça ne va jamais changer», a expliqué Meillard.

Avant d’ajouter : «Avec ces petites rivalités, ça nous pousse encore un peu plus à vouloir se battre. J'espère que ça restera comme ainsi : sur la piste, c'est une compétition qui est saine et en dehors, on peut faire la part des choses et mettre de côté le côté sportif.» Réponse donc ces prochains mois sur et hors de la piste...