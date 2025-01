Le Norvégien Johannes Boe, no 1 mondial de biathlon et ogre de la discipline depuis plusieurs années, a annoncé samedi qu'il mettra un terme à sa carrière en mars prochain. Ceci à un an des JO 2026 en Italie.

Johannes Boe, ému lors de la conférence KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Je devais continuer une année de plus mais la participation aux Jeux olympiques exige encore plus, y compris pour ceux qui m'entourent», a expliqué, en larmes, le biathlète de 31 ans, vainqueur de cinq gros globes de cristal et cinq médailles d'or olympiques, lors d'une conférence de presse organisée en dernière minute à Ruhpolding, où se déroule la 5e étape de Coupe du monde de biathlon.