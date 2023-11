Les biathlètes, les fondeurs et les sauteurs à skis vivront plusieurs «premières» lors de la saison à venir à Lenzerheide, Davos, à la vallée de Conches, ainsi qu'à Engelberg.

La Coupe de monde de biathlon (ici Elisa Gasparin) fera halte en Suisse pour la première fois. KEYSTONE

La saison de la Coupe du monde s'ouvre ce week-end à Kuusamo pour le nordique et à Östersund pour le biathlon dans des sites qui ont fait leurs preuves. Il en va différement pour la Suisse. Elle va devenir une destination courue pour l'hiver nordique. Ainsi, Swiss-Ski va vivre des «premières» dans trois disciplines sur quatres lieux des compétitions.

Première Coupe du monde de biathlon en Suisse

Pendant longtemps, le biathlon a été un sport confidentiel en Suisse. Depuis quelques années, cette combinaison alliant le tir et le fond connaît un engouement au pays de Guillaume Tell. Avec la construction des installations à Lantsch/Lenz près de Lenzerheide, un grand pas a été franchi. Les Championnats du monde feront halte dans les Grisons en 2025. D'ici là, la Coupe du monde agira comme un révélateur entre les 14 et 17 décembre pour une «première» sur le sol helvétique.

Les chiffres sont implacables. Le biathlon est le sport d'hiver no 1 en Allemagne et en France. Plus de 40 millions de téléspectateurs sont réunis dans le monde devant les images des biathlètes. Par comparaison, les courses du Lauberhorn à Wengen sont suivies par 26 millions de fans à la TV. Cette expansion est aussi visible sur le plan sportif au sein de l'équipe de Suisse, puisque des places sur le podium ne paraissent plus tenir de l'utopie.

Première pour les dames à Engelberg

Le même week-end qu'à Lenzerheide, les sauteurs à skis en découdront sur le tremplin du Titlis. Nouveauté à Engelberg: pour la première fois les femmes sauteront pour des points de la Coupe du monde. Avec les adolescentes Sina Arnet et Emely Torazza, deux Suissesses ont retrouvé, l'hiver dernier, leur place en Coupe du monde après une traversée du désert de près de dix ans.

Davos pour la première fois station du Tour de Ski

Le Tour de Ski fera pour la 14e fois de suite escale aux Grisons. Pour la première fois, ça ne sera ni à Lenzerheide ni au Val Müstair, mais à Davos. Pour cela, le traditionnel «Davos Nordic» d'avant Noël est passé à l'as, mais s'il figurera à nouveau au calendrier en décembre 2024. Ainsi, le 3 janvier, Davos sera l'hôte d'un sprint en skating et le lendemain d'une course de 20 km en style classique. Pour celle-ci, les pistes de la Flüela seront prolongées jusqu'au Val Dischma.

Malgré le renoncement de Lenzerheide pour cause de Coupe du monde de biathlon, les fondeurs seront toutefois en compétition à deux reprises en Suisse. La caravane revient en Suisse fin janvier pour un sprint et un 20 km départ en ligne dans la Vallée de Conches après 31 ans d'absence. Les infrastructures agrandies et modernisées du centre nordique à Geschinen le rendent possible.

ATS