La nouvelle discipline irrite déjà les stars du Cirque blanc

Cette saison, un nouveau format voit le jour en Coupe du monde de ski alpin : le combiné par équipe remplace les courses parallèles. Mais avant même le baptême du feu, les choses se gâtent. L'attribution des points fait monter la température.

L’attribution des points du combiné par équipe ne plaît pas à Marco Odermatt et ses compères. Keystone

Le parallèle individuel tombé en disgrâce appartient désormais au passé. Dès la saison prochaine, un nouveau format devrait assurer le spectacle en Coupe du monde de ski alpin. Dans le combiné par équipe, un spécialiste de la vitesse et un slalomeur concourent ensemble, effectuent chacun une manche, avec addition des deux temps. Ce format a été testé lors des derniers Championnats du monde juniors et s'est avéré convaincant.

La FIS a décidé que le combiné par équipe serait introduit pour la première fois en Coupe du monde l'hiver prochain. Chez les hommes, la première aura lieu en janvier à Kitzbühel, tandis que les femmes effectueront leur baptême du feu dans cette discipline en février à Crans-Montana.

Le combiné par équipe est basé sur une idée des athlètes, mais les stars du Cirque blanc montent maintenant aux barricades à cause de ce nouveau format. Comme le rapporte le «Blick», une motion des athlètes est apparue avant la réunion de la FIS de cette semaine. Selon celle-ci, 130 coureurs plaident contre le mode d'attribution des points.

Selon le «Blick», la liste comprend notamment les noms de Marco Odermatt, Daniel Yule et Loïc Meillard ainsi que ceux des cracks internationaux du ski comme Mikaela Shiffrin, Aleksander Aamodt Kilde, Henrik Kristoffersen ou encore Sofia Goggia. De quoi s'agit-il exactement ? Les stars ne veulent pas que les points du combiné par équipes soient pris en compte dans les classements des disciplines et du classement général de la Coupe du monde.

Une concurrence biaisée ?

Les athlètes auraient élaboré le règlement, dit-on. Odermatt et ses collègues sont toutefois partis du principe que les points de la nouvelle discipline seraient exclusivement attribués au classement de la Coupe des nations. Or, la FIS souhaite que les points obtenus dans le combiné par équipe soient répartis entre les deux skieurs et qu'ils soient également comptabilisés dans les classements individuels.

«Le ski est avant tout un sport individuel. Il ne faut pas que les points obtenus lors d'une compétition par équipe puissent être décisifs pour la victoire au classement individuel de descente ou de slalom», déclare Daniel Yule, cité par le «Blick». De plus, certains coureurs de slalom ne pourraient même pas prendre le départ du combiné par équipe.

Petra Vlhova, par exemple, double vainqueur du globe de cristal en slalom, ne peut pas participer au combiné par équipes, car il n'y a pas de descendeuse slovaque. Le Grec AJ Ginnis et le Britannique David Ryding, qui comptent pour leur part parmi les meilleurs slalomeurs chez les hommes, ont le même problème.

Odermatt formera-t-il une équipe avec un Grec ?

Le reproche d'une distorsion de la concurrence est soulevé. Mais pour la FIS, il est important que les points du combiné par équipe soient également pris en compte dans les classements individuels. C'est la seule façon de rendre le format attractif pour les grandes stars. Les athlètes de haut niveau n'ont que rarement pris le départ des courses parallèles.

Une solution a toutefois été proposée par AJ Ginnis : «On pourrait établir l'égalité des chances si, en tant que Grec, je pouvais concourir avec un Suisse, un Autrichien ou un Norvégien, comme par exemple en double au tennis». Mais dans ce cas, les points ne pourraient plus être pris en compte dans le classement par nation.

Y aura-t-il bientôt des équipes internationales en Coupe du monde de ski ? Ou la FIS s'en tient-elle à son idée d'attribution de points ? Selon le «Blick», la décision finale devrait être prise vendredi après-midi à Zurich lors du congrès d’avant-saison de la FIS.