La Coupe du monde 2023-2024 va vivre son épilogue ce matin avec un dernier duel entre Marco Odermatt et Cyprien Sarrazin. Le Suisse peut décrocher le premier globe de descente de sa carrière.

Marco Odermatt et Cyprien Sarrazin se sont rendu coup pour coup lors des descentes de la Coupe du monde cette saison. ATS

Avant la blessure du Français lors d'un entraînement à Kvitfjell, les deux hommes étaient au coude-à-coude dans le classement de la descente. La 7e place d'Odermatt en Norvège lui a donné un avantage de 42 points avant l'épreuve finale.

Mais Sarrazin a montré qu'il n'était pas revenu à Saalbach pour faire de la figuration. Deuxième de la descente d'entraînement, à 71 centièmes de Stefan Rogentin, le skieur du Dévoluy a aussi terminé devant Odi lors du super-G pour 5 centièmes (4e et 5e).

Battu par Sarrazin à Bormio et à Kitzbühel deux fois, le Nidwaldien a en revanche triomphé lors des deux descentes du Lauberhorn à Wengen. En cas de victoire du Français dimanche (départ à 11h15), Odermatt devra à tout prix finir sur le podium s'il entend soulever son premier globe de la spécialité et boucler son hiver déjà plus que réussi avec un quatrième trophée.

luwi, ats