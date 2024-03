Lara Gut-Behrami a tremblé mais s'offre une victoire importantissime

Samedi à Kvitfjell, Lara Gut-Behrami a décroché son huitième succès de l'hiver, le troisième en Super-G. Cette victoire permet à la Tessinoise de garder son dossard rouge de leader de la discipline et de repousser Cornelia Hütter (2e à +0''12) à 25 points avant un deuxième Super-G dimanche dans la station norvégienne.

Lara Gut-Behrami a repris sa marche victorieuse samedi. La Tessinoise a remporté le premier super-G de Kvitfjell pour cueillir son 45e succès en Coupe du monde, le huitième de la saison et le cinquième dans ses sept dernières courses.

Victorieuse de quatre épreuves consécutives avant d'être battue dans la deuxième descente (3e) et dans le super-G de Crans-Montana (6e), Lara Gut-Behrami s'est imposée avec 0''12 d'avance sur Cornelia Hütter (2e) et 0''13 sur Mirjam Puchner (3e). Elle a fait la différence sur le bas du parcours, reprenant 0''27 à Hütter sur les 18 dernières secondes de course.

Lara Gut-Behrami a évidemment réalisé une excellente opération comptable en décrochant sa 22e victoire dans un super-G de Coupe du monde. Elle a porté son avance sur Mikaela Shiffrin à 305 points au classement général, et abordera l'avant-dernier super-G de l'hiver dimanche avec une marge de 25 unités sur Cornelia Hütter et de 94 sur Federica Brignone au classement de la discipline.

La Tessinoise, qui vise un historique cinquième sacre en super-G, doit profiter de ce week-end pour prendre le large dans la course au gros Globe avant le retour de Mikaela Shiffrin dans une semaine à Are. Elle n'aura plus que quatre courses à son menu cet hiver, contre six pour l'Américaine qui espère faire le plein lors des deux derniers slaloms à Are et Saalbach.

Lara Gut-Behrami est la seule Suissesse à s'être hissée dans le top 20 samedi, en l'absence notamment de Corinne Suter, Joana Hählen et Jasmine Flury. Michelle Gisin, qui a concédé 2''73, n'a même pas marqué de point.