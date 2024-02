A bientôt 33 ans, Lara Gut-Behrami semble être dans la forme de sa vie. La Tessinoise peut même tenter de remporter le classement général de la Coupe du monde pour la deuxième fois.

Lara Gut-Behrami voit la vie en rose en ce moment. ats

Le mélange entre ses capacités de mener ses skis et un nouveau relâchement fonctionne à merveille, ainsi que la claire séparation entre le quotidien de la sportive et sa sphère privée. La femme a pris davantage de place à côté de la championne. Tous ces éléments permettent à Lara Gut-Behrami de figurer parmi les meilleures même à un âge avancé pour une skieuse.

La Suissesse a même souvent déjà été la meilleure cet hiver, avec cinq succès. Cela porte son total en Coupe du monde à 42 victoires. Et tout indique que ce score pourrait encore être amélioré d'ici la fin de la saison, de nombreuses courses restant à disputer dans ses disciplines de prédilection. Il en reste en effet douze, pour autant que la météo ne vienne pas encore perturber le programme.

Constance

Outre ses succès, la Tessinoise impressionne par sa constance. Elle skie mieux que jamais cet hiver. Elle a obtenu aussi cinq autres podiums et n'a pas figuré dans le top 6 qu'à deux reprises. Sa moyenne de points par course s'établit à 61,8, pas loin de celle de Mikaela Shiffrin (63,6), qui mène le classement général.

Après sa chute lors de la première descente de Cortina, l'Américaine a dû faire une pause et a manqué trois courses. Son éventuel retour ce week-end à Soldeu n'est pas encore décidé. Un géant et un slalom seront courus en Andorre.

Depuis lors, Lara Gut-Behrami a amassé 325 points et ne compte plus que 95 unités de retard sur Shiffrin. La lutte pour le gros globe est ainsi relancée de manière inattendue. Huit ans après, la Tessinoise se retrouve en position de remporter le plus important trophée de la saison, même si évidemment tout reste encore ouvert.

Plaisir à skier

En paix avec elle-même, convaincue de la justesse de ses choix, la Suissesse n'a rien à perdre. Elle répète continuer à avoir du plaisir à skier, même si l'idée de la retraite lui a déjà traversé l'esprit une ou deux fois.

Mais elle donne l'impression de planifier sa carrière à moyen terme, alors même qu'elle aura 33 ans le 27 avril prochain. Il semble envisageable qu'elle veuille continuer jusqu'aux Jeux olympiques 2026 et les épreuves féminines de Cortina d'Ampezzo... même si elle n'a rien dit de concret à ce sujet.

En attendant, elle suit son chemin à sa manière, n'hésitant pas à s'octroyer de petites pauses. Elle dose soigneusement ses entraînements afin de garder de la place pour la récupération, un élément toujours plus important pour elle. Tout est en place pour une très belle fin de saison. Voire davantage.

