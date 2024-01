Inquiétudes pour Mikaela Shiffrin et Corinne Suter

L'Américaine Mikaela Shiffrin, leader du classement général de la Coupe du monde féminine de ski alpin, a fait vendredi une lourde chute lors de la première descente de Cortina d'Ampezzo, en Italie. Corinne Suter semble également s’être blessée à un genou.

😬 La reine Shiffrin est touchée : victime d'une chute, l'Américaine se relève après de longues minutes et semble blessée au genou gauche.



Suivez la descente de Cortina d'Ampezzo sur Eurosport #ChaletClub https://t.co/BpLHyGNC7D pic.twitter.com/K4kCcub5Mj — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 26, 2024

Shiffrin, 28 ans, a été déséquilibrée sur un saut juste avant l'une des premières courbes les plus difficiles du tracé. Elle a percuté les filets de protection et ne s'est pas relevée immédiatement d'elle-même.

Après intervention des secouristes, elle est parvenue à se relever et a quitté la piste en marchant, en s'appuyant sur ses bâtons, sans toutefois poser la jambe gauche par terre. La course a repris après une interruption de plus de 20 minutes, le temps d'évacuer l'Américaine en hélicoptère.

Corinne Suter également blessée La Suissesse Corinne Suter n’a pas non plus rallié l'aire d'arrivée. La Schwytzoise a stoppé sa course à la réception du saut qui a coûté la chute de Mikaela Shiffrin. Elle semblait touchée au genou gauche. Pour rappel, elle avait subi une violente chute sur cette piste l'année dernière. Montre plus

Priska Nufer, Michelle Gisin et l'Italienne Federica Brignone ont également été éliminées à la suite d'une chute, mais elles s'en sont apparemment tirées sans trop de dommages.

Shiffrin, quintuple lauréate du globe de no 1 mondiale, faisait seulement sa deuxième apparition de l'hiver sur une descente de Coupe du monde, sa discipline a priori la plus faible. Elle a déjà remporté sept épreuves de Coupe du monde cette saison, dont la descente de St Moritz (Suisse) en décembre, pour porter son total de succès sur le circuit mondial à 95.

L'Américaine a récemment perdu sa principale rivale au classement général de la Coupe du monde, la Slovaque Peter Vlhova, dont la saison est terminée après une lourde chute survenue le week-end dernier lors du slalom géant de Jasna, dans son pays.

Le compagnon de Mikaela Shiffrin, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, a lui aussi dû mettre un terme à sa saison, après s'être gravement blessé à l'épaule gauche et à une jambe début janvier lors de la descente de Wengen (Suisse).