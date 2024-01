Lara Gut-Behrami sur le podium d’une triste descente

Lara Gut-Behrami a pris la deuxième place vendredi de la première des deux descentes prévues à Cortina d'Ampezzo, remportée par l’Autrichienne Stephanie Venier. Cette course a toutefois été assombrie par plusieurs chutes et les blessures probables de Mikaela Shiffrin et Corinne Suter.

Et un 8e podium pour Lara Gut-Behrami cet hiver. Le premier en descente. KEYSTONE

Lara Gut-Behrami a signé vendredi son huitième podium de la saison, le 82e au total, en terminant 2e de la première descente de Cortina d'Ampezzo. La Tessinoise n'a été battue que par Stephanie Venier, qui décroche son deuxième succès en Coupe du monde au terme d'une épreuve marquée par de nombreuses chutes et blessures.

Privée de top 3 dans les trois premières descentes de l'hiver, Lara Gut-Behrami a donc rectifié le tir sur une piste qu'elle apprécie tout particulièrement. Elle s'est imposée à trois reprises en Coupe du monde dans la station des Dolomites, et y avait cueilli trois médailles dont deux d'or lors des Championnats du monde 2021.

Trois Suissesses et Shiffrin chutent

Partie avec le dossard 9, la Tessinoise a parfaitement géré ses nerfs après avoir dû longuement patienter à la suite de la chute de Mikaela Shiffrin. La leader de la Coupe du monde de descente Sofia Goggia (3e, à égalité avec Christina Ager et Valérie Grenier) n'est pas parvenue à la battre, mais ses espoirs de victoire se sont tout de même vite envolés.

😬 La reine Shiffrin est touchée : victime d'une chute, l'Américaine se relève après de longues minutes et semble blessée au genou gauche.



Suivez la descente de Cortina d'Ampezzo sur Eurosport #ChaletClub https://t.co/BpLHyGNC7D pic.twitter.com/K4kCcub5Mj — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 26, 2024

Deuxième à Altenmarkt-Zauchensee 13 jours plus tôt, Stephanie Venier a en effet sorti le grand jeu pour améliorer de 0''39 le chrono de référence de «LGB». L'Autrichienne, vice-championne du monde 2017 de la discipline, avait obtenu son seul précédent succès en Coupe du monde il y a quasiment cinq ans jour pour jour (en descente à Garmisch-Partenkirchen).

«Surprenant que de nombreuses filles soient tombées»

«C'était une bonne course, je me sentais bien. Le problème en ce moment, c'est que tout doit toujours être parfait. On n'a pas le droit à l'erreur en ce qui concerne les réglages», a lâché une Lara Gut-Behrami satisfaite de sa performance. «C'est surprenant que de nombreuses filles soient tombées, car la piste était en bon état», a-t-elle souligné.

«Avant, les sauts étaient beaucoup plus dangereux, mais nous y étions plus habituées», a encore relevé Lara Gut-Behrami, qui a su garder son calme avant de pouvoir s'élancer. «La clé pour moi, c'est que ça n'était pas la première fois que j'attendais longtemps avant mon départ. Je savais quelles trajectoires emprunter, et j'ai vu qu'on allait loin sur certains sauts».

La Tessinoise est la seule Suissesse à pouvoir tirer un bilan positif de cette noire journée. Michelle Gisin, Priska Nufer et Stephanie Jenal ont toutes chuté, apparemment sans trop de gravité contrairement à Mikaela Shiffrin qui a dû être héliportée. Quant à Corinne Suter, elle a arrêté sa course après un saut, visiblement touchée à un genou.