Lara Gut-Behrami a remporté le petit globe du super-G pour la cinquième fois de sa carrière. La Tessinoise a exprimé sa fierté dans un entretien avec Keystone-ATS. Elle a aussi dit vouloir courir jusqu'en 2025 au moins.

Lara Gut-Behrami ne prendra pas tout de suite sa retraite ats

Lara Gut-Behrami, est-ce qu'on peut s'habituer à gagner des globes?

«Pas du tout. Quand on en remporte un, cela signifie qu'on a skié de manière constante durant la saison. C'est aussi la preuve qu'on a investi énormément de jours et qu'on a été concentré sur l'objectif. On essaie de faire du mieux possible. Ce globe est le fruit de beaucoup de travail.»

Vous avez fini 7e alors qu'un 8e rang était suffisant. Avez-vous skié de manière tactique?

«Non. Je me sentais bien et j'ai essayé d'attaquer pour gagner la course. Mais il m'a manqué plus d'une demi-seconde. Mais évidemment, la joie de gagner le globe du super-G est grande.»

Discipline préférée

En dix ans, c'est votre cinquième globe de super-G. Peut-on dire que c'est votre discipline?

«Ce n'est pas ma discipline, mais certainement celle que je préfère. Je suis très contente de ma constance en super-G et du fait que je fais partie des meilleures, même si je ne suis plus la plus jeune. Je suis fière de cette constance.»

Durant la semaine, il y a eu des remous dans votre environnement. Vous avez renvoyé votre préparateur physique Alejo Hervas. Comment avez-vous géré toute cette affaire?

«Les entraîneurs vont et viennent, ce n'est pas un problème en soi. Mais quand on travaille de manière si étroite, il faut de la confiance et de la loyauté. Il avait dit publiquement vouloir rester avec moi jusqu'à la fin de ma carrière. Et il m'avait répété à quel point ce job était important pour lui. Le fait qu'il ait pris d'autres dispositions alors que je me concentrais pour gagner le grand globe m'a montré que les bases pour poursuivre la collaboration n'étaient plus remplies. Mais il ne faut pas donner trop d'importance à cette histoire: ce n'est pas la fin du monde.»

Encore une saison

Vous avez évoqué la fin de votre carrière. Mais ce n'est pas pour maintenant, non?

«Je vais skier encore un an, absolument. Mais les Jeux olympiques sont un peu trop loin pour moi. Il faudrait beaucoup pour que je continue. Pour le moment, je ne crois pas que j'aurai la force et l'énergie pour aller jusque-là. Alors, une saison c'est certain. La date de ma retraite, je la communiquerai en temps voulu.»

Il vous reste une course cette saison: la descente de samedi où...

«... la situation de départ est identique à celle du super-G. Je vais l'aborder de la même manière qu'aujourd'hui, sans penser à la tactique ni au résultat. J'irai au départ avec l'intention de descendre la piste aussi vite que possible.»

voe, ats