Il reste cinq semaines avant le début de la saison de la Coupe du monde de ski alpin. Et derrière l'état de forme du revenant Marcel Hirscher se cache toujours un gros point d'interrogation.

Marcel Hirscher est sur le point de faire son grand retour. Keystone

jar (trad. NL) Jan Arnet

L'euphorie était énorme lorsque Marcel Hirscher a annoncé en avril dernier son grand retour pour l'hiver prochain. Mais depuis, celle-ci s'est quelque peu calmée. Sa «wild card» a déjà suscité des remous et a même été critiquée par des athlètes de haut niveau. Et personne ne sait vraiment dans quel état d'esprit se trouve l'octuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde.

A l'origine, l'athlète de 35 ans voulait participer à plusieurs courses continentales en Nouvelle-Zélande en août. Mais après deux semaines de tests et d'entraînement à Down Under, Hirscher est rentré plus tôt que prévu et sans expérience de la compétition. En raison des mauvaises conditions de piste et des prévisions météorologiques, comme il l'a expliqué.

Le technicien qui skiera désormais sous les couleurs des Pays-Bas a tout de même été observé lors de ses séances d'entraînement. Comme le rapporte le «Blick», des «espions d'autres équipes» ont regardé Hirscher de très près sur ses skis. Et ceux-ci auraient vu que l'ancien dominateur de la Coupe du monde avait «des problèmes flagrants concernant le réglage de son matériel».

À quel point Hirscher est-il vraiment prêt ?

Hirscher aurait également skié plus lentement que la spécialiste locale du slalom géant, Alice Robinson. «C'est pourquoi les voix s'accumulent pour dire que la tentative de retour de Hirscher n'est qu'un coup de pub», écrit encore le «Blick».

Les fans de ski sauront dans cinq semaines si Hirscher est vraiment prêt, cinq ans après sa retraite. C'est le début de la Coupe du monde à Sölden. D'ici là, on saura également si Hirscher peut vraiment profiter de la nouvelle réglementation sur les «wild cards», qui lui faciliterait son retour parmi l'élite mondiale.

La FIS veut apparemment rediscuter de l'interprétation de cette invitation. Elle souhaite ainsi déterminer si Hirscher peut vraiment prendre le départ de ses premières courses avec le numéro 31, comme annoncé initialement, ou s'il doit tout de même prendre le départ avec un numéro aux alentours des 60. Cette question devrait être abordée cette semaine lors des réunions du comité de la FIS à Zurich.

