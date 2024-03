Il y a quatre mois, à la stupeur générale, Lucas Braathen annonçait prendre sa retraite, à 23 ans seulement, sur fond de conflit avec la fédération norvégienne de ski. Comme il l'a annoncé ce jeudi à l'occasion d'une conférence de presse, le prodige norvégo-brésilien va finalement revenir en Coupe du monde de ski alpin, sous les couleurs brésiliennes.

Lucas Braathen va faire son retour à la compétition. Le skieur de 23 ans l'a confirmé lors d'une conférence de presse jeudi à Salzbourg, précisant qu'il défendra à l'avenir les couleurs du Brésil.

C'est en portugais que Braathen a lâché d'emblée qu'il voulait à nouveau participer à des courses. Il était donc clair que le spécialiste des épreuves techniques représenterait à l'avenir un autre pays après sa querelle avec la fédération norvégienne: le Brésil. Ce changement de nation est rendu possible parce que sa mère est brésilienne. «C'est une fierté pour moi de représenter le pays de ma mère», a déclaré Lucas Braathen, dont le deuxième prénom est Pinheiro.

En octobre, juste avant le début de la saison, Braathen avait annoncé à la surprise générale qu'il se retirait, justifiant sa décision par le manque de liberté dans le sport de haut niveau. Son départ de la fédération norvégienne s'était fait sur fond de dispute: il avait participé à une campagne publicitaire pour une marque de vêtements concurrente de celle qui sponsorise la Norvège.

Cinq victoires et un Globe

La saison précédente, Lucas Braathen avait remporté le petit Globe de cristal en slalom. Au total, depuis 2021, il est monté douze fois sur un podium de la Coupe du monde et a fêté cinq victoires: trois en slalom (dont deux en Suisse, Wengen 2022 et Adelboden 2023) et deux en géant.

C'est d'ailleurs en géant qu'il avait remporté sa première victoire en Coupe du monde, à seulement vingt ans, en octobre 2020 à Sölden. Il y avait aussi connu le premier grand coup d'arrêt de sa carrière en chutant quelques mois plus tard dans le géant d'Adelboden, se déchirant les ligaments du genou droit.

Indices

Le colosse aux boucles blondes, passionné de mode et de musique et très actif sur les réseaux sociaux, avait semé quelques indices concernant son retour ces derniers mois. Il avait ainsi posté ses voeux de Nouvel An sur Instagram avec un col aux couleurs brésiliennes.

Jeudi, il a d'ailleurs doublé son annonce de deux montages sur son réseau social fétiche, l'un pour récapituler sa première partie de carrière avec un «Tusen takk» («grand merci» en norvégien) assorti d'un coeur et du drapeau de son pays natal.

Vingt minutes plus tard, il postait trois autoportraits aux couleurs du Brésil accompagnés du message «L'heure est venue, Brésil: dansons», une allusion à la danse entre les piquets qui fait toute la beauté du slalom, cette fois en portugais.

Points transférés

La fédération norvégienne lui a permis «de transférer ses points» acquis en Coupe du monde sous sa nouvelle nationalité sportive, a-t-il expliqué, soulagé de partir en bons termes après un long conflit sur son droit à l'image qui s'était amplifié à l'automne.

L'exubérant champion représente pour le Brésil une chance sans précédent de décrocher ses premiers podiums en Coupe du monde de ski alpin, ainsi qu'aux Mondiaux en 2025 à Saalbach et aux JO 2026 de Milan-Cortina.