Wengen : les Suisses au pied du podium en slalom Les Suisses ne sont pas passés loin du podium lors du slalom de Wengen. Loïc Meillard (5e) et Marc Rochat (6e) ont été dominés par Manuel Feller et les Norvégiens Atle Lie McGrath et Henrik Kristoffersen. 14.01.2024

Pas de troisième podium helvétique de suite en slalom à Wengen. Daniel Yule avait pris la 2e place derrière Lucas Braathen en 2022 et Loïc Meillard avait fait pareil l'an dernier à 0''20 d'Henrik Kristoffersen. Et donc pas non plus de troisième victoire norvégienne d'affilée puisque le meilleur cette année s'appelle Manuel Feller. Vainqueur à Gurgl et à Adelboden, l'Autrichien enchaîne et conforte son dossard rouge de leader de la discipline.

Il aurait certainement fallu faire un peu mieux en première manche pour Meillard et Rochat. Hors du top 10 après le run du matin, les deux hommes ont effectué une belle remontée, mais l'écart était trop important pour viser plus haut. Loïc Meillard a comme l'an dernier terminé meilleur Suisse en réussissant le 3e meilleur chrono de la deuxième manche. «J'ai réussi à faire un petit pas en avant comme à Adelboden, a expliqué le Valaisan d'origine neuchâteloise au micro de la RTS. Il m'a manqué encore quelque chose. Mais c'est un pas après l'autre pour retrouver la confiance.»

Un Marc Rochat méritant

5e à Adelboden, Marc Rochat a confirmé qu'il méritait sa place dans le top 15 de la discipline. Le Vaudois semble aussi avoir trouvé de la constance, lui qui pouvait sortir en voulant trop en faire. «C'était parfois difficile de relancer l'action après certaines bosses, a-t-il reconnu. Je pense que j'ai perdu trop de temps en première manche, mais oui maintenant je suis assez régulier. C'était l'objectif de trouver cette régularité comme Daniel Yule par exemple.»

Sur les six Suisses au départ de ce slalom, dont cinq qualifiés pour la deuxième manche, quatre ont finalement marqué des points. Sans doute trop gentil, Daniel Yule a pris la 12e place.

Tanguy Nef a lui fini au 19e rang. Ramon Zenhäusern a été éliminé sur le deuxième tracé, tandis que Luca Aerni a enfourché en matinée. Dommage pour les deux Valaisans qui avaient de bons chronos avant de partir à la faute au pied

ats