Marina et Nadja Kälin vont skier à domicile ce week-end de Coupe du monde de ski de fond en Engadine. Les deux soeurs connaissent par coeur les pistes des environs de Silvaplana.

Marina et Nadja Kälin vont skier à domicile ce week-end de Coupe du monde de ski de fond en Engadine. KEYSTONE

Keystone-SDA, ATS ATS

Marina Kälin sourit quand elle pense aux trois courses qui auront lieu de vendredi à dimanche. Surtout l'épreuve dominicale, un 20 km skating mass-start entre le lac gelé de St-Moritz et Silvaplana-Surlej. Ce n'est pas courant en Coupe du monde que le départ et l'arrivée ne soient pas au même endroit.

«Cette piste, personne ne la connaît aussi bien que nous. Pratiquement chaque kilomètre nous est familier», explique Marina (21 ans), en faisant aussi référence à sa soeur aînée Nadia Kälin.

Il y a un an, Marina avait gagné l'or aux Mondiaux M23 à Planica sur une course similaire à celle de dimanche. Elle avait aussi pris de l'argent sur 10 km classique. Cet hiver aussi, la cadette des Kälin a su convaincre, avec de bons résultats en courses FIS et Coupe Continentale. Durant le Tour de Ski, elle a fini 17e (20 km à Dobbiaco) et 15e (sprint à Val di Fiemme). «Terminer dans le top 20, c'est toujours cool», dit-elle.

Ce week-end, elle sera engagée dans les trois épreuves. Vendredi aura lieu un relais mixte (4 x 5 km) avant le sprint de samedi et la conclusion déjà évoquée. Marina Kälin va ensuite enchaîner début février avec les Mondiaux M23 au Nord de l'Italie, puis à la fin de ce même mois les vrais Mondiaux à Trondheim, pour lesquels elle est qualifiée depuis longtemps.